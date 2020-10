Jordan odprl še drugo kliniko

Michael Jordan želi vračati skupnosti, ki ga je vsa leta podpirala. VIR: YouTube

Klinika je namenjena ljudem brez zdravstvenega zavarovanja.

Košarkarska legenda na lastno pest in po svojih močeh rešuje ameriški zdravstveni sistem, ki je bil milijonom Američanom nedostopen še pred pandemijo, v zadnjih mesecih pa se je znašel povsem na kolenih.je tako v zvezni državi Severna Karolina odprl še eno bolnišnico, družinsko kliniko, ki jo je namenil prebivalcem z nizkimi prihodki in brez zdravstvenega zavarovanja.Z mestom Charlotte je Michael Jordan tesno povezan. Je namreč lastnik tamkajšnje košarkarske ekipe Charlotte Hornets, v Severni Karolini pa je tudi odraščal in tam obiskoval kolidž. V izboljšanje tamkajšnje zdravstvene oskrbe je že pred tremi leti namenil milijone dolarjev, prvo kliniko Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic pa je tam odprl oktobra lani, od takrat se je tam zdravilo 3500 ljudi, na začetku letošnjega leta pa se je preobrazila v osrednjo točko za odkrivanje covida-19 in omogočila na tisoče testiranj.Z novo kliniko so še dodatno izboljšali tamkajšnje zdravstvene zmogljivosti, skupno je bolnikom na voljo dvanajst ambulant, pohvalijo pa se lahko tudi z rentgenom in prostorom za fizioterapijo.»Ko smo se pripravljali na odprtje prve klinike, se sploh nismo dobro zavedali, kako zelo jo v resnici potrebujemo. Pandemija nas je izučila v številnih pogledih in vesel sem, da smo pomagali številnim prebivalcem, da se lažje spopadajo s covidom-19 in drugimi zdravstvenimi tegobami. Ponosen sem na rezultate našega dela,« je zaupal 57-letnik, ki velja za najboljšega košarkarja v zgodovini in je v devetdesetih letih z ekipo Chicago Bulls osvojil šest šampionskih prstanov.