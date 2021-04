Jokali boste, ko boste slišali, kaj je fantek povedal policistu (VIDEO)

Ameriški policist, ki je patruljiral v bližini meje z Mehiko, je posnel pretresljivo srečanje z objokanim dečkom, ki je noč preživel na prostem. Malega begunca je skupina migrantov pustila samega na jugu Teksasa, potem ko so ilegalno prestopili mejo. »Mi lahko pomagate?« je vprašal v solzah, ko je sredi puščave zagledal policijsko vozilo. Brez matere in očeta »Bil sem s skupino ljudi in potem so me pustili in zdaj ne vem, kje so,« je razložil policistu, ki ga je vprašal, ali sta bila z njim oče in mati.







»So te pustili in ti rekli, da poišči pomoč?« ga je vprašal policist. Deček je razložil, da se je sam odločil poiskati pomoč, ker ne ve, kam naj gre, in ga je strah, da ga ne bi kdo odpeljal.



