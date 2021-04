Johnsona ne bo na Filipov pogreb, to je razlog

Princ Filip je umrl dva meseca pred svojim 100. rojstnim dnevom. Rodil se je 10. junija 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. Z Elizabeto se je poročil leta 1947 in ji skoraj 74 let zvesto stal ob strani.

Britanski premierse ne bo udeležil pogreba princa Filipa prihodnjo soboto, da bi s tem v luči veljavnih protikoronskih ukrepov omogočil udeležbo čim večjemu številu članov kraljeve družine, so sporočili z Downing Streeta.Johnson naj bi se kot premier udeležil pogrebnih slovesnosti, vendar se je odločil umakniti v korist članov kraljeve družine, saj je število udeležencev na pogrebu zaradi epidemioloških predpisov v zvezi s covidom-19 omejeno na 30.Pogreb vojvode edinburškega bo potekal na gradu Windsor, pri čemer se bo kraljeva družina od pokojnega princa poslovila na zasebni slovesnosti, brez navzočnosti javnosti. Princ Filip tako v skladu s svojo željo ne bo imel državniškega pogreba.Zaradi pandemičnih ukrepov tudi ne bo nobenega javnega žalnega sprevoda, bodo pa pogreb v živo prenašali prek televizije.Ob kraljicinaj bi se pogreba udeležili še njuni štirje otrociin, vnuki in drugi bližnji sorodniki. Pogreba se bo udeležil tudi princki se je pred časom umaknil iz kraljeve družine. Iz ZDA, kjer živi z družino, bo prišel brez soprogeki je noseča in so ji odsvetovali potovanje. Seznam udeležencev pogreba bodo objavili v četrtek, poroča britanski BBC.Krsta s posmrtnimi ostanki vojvode edinburškega leži na gradu Windsor. Na dan pogreba v soboto pa jo bodo v okviru slovesnosti prepeljali v kapelico svetega Jurija na gradu Windsor. Pogrebna slovesnost se bo začela ob 16. uri po srednjeevropskem času z minuto molka po vsej državi.V državi od petka velja osemdnevno žalovanje, ki se bo končalo na dan pogreba 17. aprila. Kraljeva družina je začela dvotedensko žalovanje, njeni člani pa v tem času ne bodo opravljali večine obveznosti in bodo nosili črne žalne trakove.