Johnson že sedmič oče

Razburkano leto se bo za Borisa Johnsona vendarle sklenilo srečno: britanski premier, ki je trenutno na udaru zaradi domnevnih zabav njegovih sodelavcev med zaprtjem družbe in zaradi novih protikoronskih ukrepov, je povil že sedmega otroka, sicer drugega z zdajšnjo, tretjo ženo.

Letošnji prazniki bodo za britanskega premierja vse prej kot dolgočasni. FOTO: Justin Tallis/Reuters

Carrie Johnson je v spremstvu moža in telesnih stražarjev v zgodnjih četrtkovih urah pohitela v londonsko bolnišnico, nekaj ur pozneje so njuni medijski predstavniki sporočili, da sta zakonca svojo družino razširila z deklico, imena pa še nista razodela. Sestrice se bo zanesljivo razveselil njun leto in pol star sin Wilfred, novica pa je nedvomno pomembna tudi za premierjeve preostale otroke in njegove bivše. Johnson je očka postal že sedmič, po nekaterih podatkih celo osmič; koliko otrok ima 57-letnik v resnici, ne ve nihče, njegovo ljubezensko življenje je bilo namreč od nekdaj nadvse pestro.

V zakon je prvič skočil leta 1987 s sošolko z Oxforda Allegro Mostyn-Owen, šest let pozneje sta se ločila, ker jo je varal z Marino Wheeler, s slednjo se je potem tudi poročil. Rodili so se jima štirje otroci, a niti v drugem zakonu ni zdržal brez skokov čez plot. Štiri leta je ljubimkal z novinarko Petronello Wyatt, hčerko uglednega člana lordske zbornice, ki je zanosila z Johnsonom, a splavila, njuno razmerje, ko je prišlo na plan, pa je njegovi karieri prizadejalo hud udarec. Leta 2009 je z njim zanosila in rodila druga ljubimka, umetnica Helen Macintyre, Wheelerjeva, sicer ugledna pravnica, mu je oprostila tudi to razmerje, a skokov čez plot sploh v obdobju, ko je bil londonski župan, je bilo menda še veliko. Rezultat enega od njih naj bi bil še en otrok, a ga Johnson menda ne priznava.

S Carrie se je poročil maja letos.

Leta 2019 je Wheelerjeva vendarle potrdila ločitev, premier pa zaroko s 24 let mlajšo Carrie, ki jo je vzel maja letos. Njuna ljubezen je sicer že od samega začetka na preizkušnji, Carrie se ne more otresti očitkov, da je razdrla dolgoletni, čeprav niti malo ne srečen zakon in da je za starejšega Johnsona le trofeja, izbruh pandemije pa je bil velik udarec za vlado in s tem tudi za njeno družinsko življenje: Wilfred se je namreč rodil, ravno ko je očka okreval po covidu-19.