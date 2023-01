Johnson: Putin mi je zagrozil z raketnim napadom

Boris, Johnson, nekdanji britanski premier, je spregovoril o nenavadnem pogovoru, ki ga je imel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom februarja 2022.

Politika sta se pogovarjala o napadu na Ukrajino in Johnson je Putinu dejal, da bi bila vojna popolna katastrofa. Kot je Johnson razkril v BBC dokumentarcu Putin vs the West (Putin proti Zahodu), ki govori o Putinovih stikih s svetovnimi voditelji in ki ga bodo na BBC 2 predvajali danes, sta se pogovarjala o Natu in Ukrajini. Johnson je Putina opozoril na sankcije Zahoda, ki bodo sledile ruski invaziji na Ukrajino, in večjem številu Natovih sil na ruskuih mejah, s čimer je ruskega voditelja poskušal odvrniti od vojne v Ukrajini. Menda mu je obljubil tudi, da se Ukrajina ne bo prikljućila Natu v bližnji prihodnosti. Na to pa mu je Putin odgovoril: »Boris, ne želim te poškodovati, ampak z izstrelkom bi to trajalo vsega minuto.« Kot pišejo britanski mediji, je to sicer povedal zelo sproščeno.

Johnson meni, da mu je tako pač hotel dati jasno vedeti, kaj si misli o njegovem predlogu o pogajanjih. Johnson je priznal, da ne ve, ali je mislil zares z grožnjo, ker je bil sicer v pogovu dokaj prijazen. Glede na zgodovino odnosov med Rusijo in Veliko Britanijo, še posebej po zadnjem ruskem napadu v Salisburyju leta 2018, ko so z živčnim strupom novičok zastrupili bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo, pa je moral Johnson grožnjo vzeti resno, pišejo britanski mediji.

Johnsona poklical tudi Zelenski

V filmu razkrivajo tudi, da je na začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poklical Johnsona.

»Zelenski je bil zelo, zelo miren,« se v filmu spominja Johnson in dodaja, da je ukrajinskemu predsedniku ponudil pomoč pri evakuaciji na varno. »Te ponudbe ni sprejel. Junaško je ostal na svojem mestu,« je poudaril Johnson.

Scholz: Nemčija Ukrajini ne bo poslala bojnih letal

Nemčija ne bo dovolila, da bi se vojna v Ukrajini razplamtela v konflikt med Rusijo in Natom, je v nedeljo zvečer med obiskom v Čilu dejal nemški kancler Olaf Scholz in zatrdil, da Nemčija Ukrajini ne bo poslala bojnih letal.

»Nobena država ne podpira Ukrajine bolj kot Nemčija,« je poudaril nemški kancler in spomnil, da je Nemčija »tako kot druge države podpirala Ukrajino s finančno, humanitarno in vojaško pomočjo,« poroča STA. Spomnimo, da je Nemčija dovolila izvoz njihovih tankov v Ukrajino. Več o tem preberite tukaj.