Joe Biden se vendarle pripravlja na vladanje

20.

januarja bo prisegel 46. ameriški predsednik.

REUTERS Janet Yellen bo prva ženska na čelu finančnega ministrstva. FOTO: Christopher Aluka Berry/Reuters

Volilna komisija ameriške zvezne države Michigan je v ponedeljek zvečer potrdila, da je na predsedniških volitvah 3. novembra v tej državi zmagal demokratin v skladu z zakonom države dobil tudi vseh 16 državnih elektorjev.Uprava splošnih služb je Bidna obvestila, da je administracijavendarle pripravljena začeti postopek tranzicije oblasti, čeprav Trump volilnega poraza še vedno ni priznal; sporočil je, da je Upravi naročil, naj naredi, kar mora, in v isti sapi tudi, da bo nadaljeval svoj boj. Biden se bo tako lahko začel pripravljati na prevzem oblasti, kot 46. predsednik bo prisegel januarja prihodnje leto, doslej namreč ni imel dostopa do proračunskih sredstev, predvidenih za tranzicijo, in zveznih agencij, denimo zveznega preiskovalnega urada, ki vodi postopke pregleda preteklosti ministrskih in drugih kandidatov za visoke vladne položaje.Biden je že predstavil člane svoje vladne ekipe, s katero namerava državi povrniti vlogo vodje multilateralnih zavezništev. Nekdanji ameriški zunanji ministerbo odposlanec za podnebje, zunanje ministrstvo bo vodil; njegova naloga bo vrniti ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu, v Svetovno zdravstveno organizacijo in obuditi iranski jedrski dogovor. Za svetovalca za nacionalno varnost je imenovalbo veleposlanica pri Združenih narodih, minister za domovinsko varnost bo, nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti bo, ki je bila nekoč namestnica direktorja obveščevalne agencije Cia in namestnica ministra za domovinsko varnost, na čelu finančnega ministrstva pa bo kot prva ženska