Joe Biden bo sodeloval na srečanju vrha EU

Ameriški predsednikbo v četrtek sodeloval na virtualnem vrhu EU, so danes potrdili v Bruslju. Predsednik Evropskega svetaje tvitnil, da se veseli sodelovanja Bidna, saj je prišel čas za obnovitev čezatlantskega zavezništva.»Povabil sem predsednika ZDA, da se nam pridruži na našem srečanju in da deli svoj pogled na naše skupno sodelovanje. Čas je, da obnovimo naše čezatlantsko zavezništvo,« je tvitnil Michel.Tiskovni predstavnik Michela je na twitterju pojasnil, da se bo Biden prek video povezave virtualnemu vrhu EU pridružil v četrtek predvidoma ob 20.45, ko bo spregovoril o prihodnjem sodelovanju med ZDA in EU.To bo prvi pogovor novega ameriškega predsednika z voditelji sedemindvajseterice in hkrati prvi nagovor kakega ameriškega predsednika na vrhu EU po letu 2001, ko je evropske voditelje nagovoril tedanji ameriški predsednik George Bush.Bela hiša je v izjavi sporočila, da bo Biden »spregovoril z evropskimi voditelji o svoji želji po obnovi odnosov med ZDA in EU, sodelovanju na področju boja proti pandemiji covida-19 in podnebnih sprememb ter poglobitvi odnosa na področju trgovanja in investicij«. Tema pogovorov bo tudi zunanja politika, med drugim odnosi s Kitajsko in Rusijo, so dodali v Washingtonu.To bo