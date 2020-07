Jeseni karantena na Hrvaškem? »Karantena je odlična«

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravjeje izjavil, da intenzivno razmišljajo o omejitvi zbiranja ljudi in dodal, da upa, da se bo nadaljeval trend zmanjševanja okužb. »To ne pomeni, da bomo imeli jutri 10 novih okužb, a po naših raziskavah in modelih bo trend upadal,« je dejal.Preberite tudi:»Intenzivno razmišljamo, da bi se jeseni omejilo zbiranje. Slovenija ima to omejeno na 50 ljudi. Imeli smo odlično stanje, zato smo hoteli osvoboditi gospodarstvo in družbene okoliščine,« je pojasnil v pogovoru za HRT. »Zgodilo se nam je opuščanje ukrepov. Karantena je odlična, ker drastično zmanjša prenos okužbe, vendar pa je korona gospodarsko in psihološko nevzdržna, s popuščanjem ukrepov pa se je vrnila epidemija in večje število okuženih. Moramo se navaditi, da je koronavirus tukaj. Treba se je navaditi na novo normalo in intenzivno delati na zmanjšanju okužb. Ne mislimo vračati karantene, niti kdor koli drug na svetu.«Preberite tudi:Capak je omenil še, da so v stiku z organizatorji slovesnosti ob obletnici Nevihte, za katero je ocenil, da bo ob upoštevanju priporočil nizkotvegani dogodek.