Jerala: Nekateri posamezniki bi za cepivo plačali desettisoče dolarjev

Jerala: Gre za privilegij



To je vrstni red prednostnih skupin

Pahor: Tudi sam se bom cepil

Predsednik republike Borut Pahor je novico o prihodu prve pošiljke cepiva proti covidu-19 v Slovenijo sprejel z olajšanjem, upanjem in veseljem. Meni, da bo cepivo skoraj zanesljivo končalo to zdravstveno krizo, zato poziva vse, naj premislijo o cepljenju. Tudi sam se bo cepil, ko pride na vrsto.

Cepivo naj bi zagotavljalo imunost vsaj osem mesecev

Cepivo proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha je zjutraj prispelo v vse članice Evropske unije in v vse države v enakih količinah - 9750 odmerkov. Kljub temu, da so se države dogovorile, da bodo s cepljenjem začele v nedeljo, sta Nemčija in Madžarska začeli cepiti že danes.Cepljenje bo v prvi vrsti rezervirano za najranljivejše. Cepiva so danes pripravili in bodo v nedeljo prepeljani do zdravstvenih domov, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih starejših občanov (DSO). V DSO-jih je okoli 20.000 oskrbovancev, od katerih pa jih je okoli polovice virus že prebolela oziroma so okuženi.Roman Jerala, vodja Laboratorija za biotehnologij na Kemijskem inštitutu na twitterju zapisal, kako zelo dragoceno je cepivo, ki je na današnji državni praznik prispel v Slovenijo. »Tisti, ki se bodo cepili med prvimi, dokler cepivo ne bo široko dostopno, se morajo zavedati, da gre za velik privilegij. Neprecenljivo, bi lahko rekli, saj se cepivo razporeja samo na osnovi prioritete, čeprav bi bili nekateri pripravljeni za cepivo plačati desettisoče dolarjev.«Za cepljenje proti covidu-19 velja vrstni red prednostnih skupin. »Takoj za stanovalci DSO-jev, tam zaposlenimi, zdravstvenimi delavci pride na vrsto skupina, v kateri so bolniki in starejši, ki živijo zunaj institucij, ter kritična infrastruktura. Imamo še nekaj zaposlenih, pri katerih je pomembno, da se čim prej cepijo. Nato pride na vrsto splošna populacija, kjer bo prednostno upoštevana prijava. Vendar bodo prednostno cepili izbrani osebni zdravniki. Če bo dovolj cepiva, bodo organizirane tudi druge enote za cepljenje,« je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.A dokler ljudje ne pridejo na vrsto za cepivo, bo treba še naprej pridno nositi masko in se izogibati tesnim stikom.Doslej je bilo s cepivom Pfizerja in BioNtecha cepljenih v svetu že 3,5 milijona ljudi, samo v Združenem kraljestvu 700.000. Cepivo pa naj bi zagotavljalo zaščito vsaj osem mesecev, če ne še dlje. Mesečno naj bi v Slovenijo prihajalo okoli 60.000 odmerkov, še več ko bo na voljo tudi cepivo Moderne, nato cepivo podjetij AstraZeneca in Johnson&Johnson. Mesečno naj bi se nato cepilo po 100.000 ljudi, tako naj bi do konca maja ali začetek junija dosegli 50 odstotno precepljenost prebivalstva, je dejal vladni govorec. Za kolektivno imunost naj bi sicer potrebovali vsaj 60 odstotno precepljenost.