Jelena zavrnila zdravljenje raka in umrla (VIDEO)

Jelena Trikić iz bosanskega Drvarja je bila pred 10 leti stara 32 let. Kljub hudi obliki možganskega tumorja, s katerim se je borila od leta 2007, se je odločila za porod, zaradi nosečnosti pa zavrnila kemoterapijo in citostatike. V nobenem primeru ni želela prekiniti nosečnosti, kar je poslabšalo njeno zdravstveno stanje. Namesto zdravljenja se je odločila za dokončanje nosečnosti. Dati novo življenje v mesecih, ko je njeno ugašalo. Dobesedno je svoje življenje zamenjala za življenje svojega otroka. Pred 10 leti, 9. oktobra, je v Banjaluki rodila fantka Nikolo. Čeprav je bil rojen s težo le 1970 gramov, je bil zdrav. Jelenina slika iz porodnišnice, ko drži Nikolo na prsih, je spravila v jok tudi najtrdosrčnejše. A kljub Jelenini volji do življenja in nadčloveškim naporom zdravnikov je 40 dni po porodu njeno veliko srce prenehalo biti.

Nikola je sedaj dopolnil že 10 let. »Živimo in ne pozabljamo,« pravi Jelenin mož Goran Dunović za Novosti. »Z Nikolo redno hodiva v Drvar k njegovi babici Milkici in dedku Vladimirju Trikiću. Obiščemo Jelenin grob. Prižgimo svečke. Molimo. Poljubimo Jelenino sliko. Njena smrt je zaznamovala naša življenja. Je večno znamenje na naši duši. Nikolova stara starša pripovedujeta o Jeleni in on vedno pozorno posluša vse o svoji mami.« Še danes, desetletje po Jeleninem prezgodnjem odhodu, Goran pravi, da bi tudi zdaj podprl njeno odločitev, da zanosi in rodi.

»Jelenino junaštvo sem vedno podpiral,« nadaljuje Goran. »Z Nikolo živiva s tem. Pogovarjala sva se o vsem. Povsem se zaveda mamine poteze in odrekanja. Z leti se bo še bolj in verjamem, da bo imel pravi odnos do njene pogumne, požrtvovalne odločitve. Zdaj je še majhen, a ve, kdo je bila njegova mama in kaj je naredila, da je prišel na svet.« Ko se spomni 40 dni, ki jih je Jelena preživela po porodu, Goran z neizmerno, skoraj otipljivo bolečino pravi: »Potem pa je bolezen žal napredovala in Jelena je padla v komo, iz katere se ni več zbudila. Tolaži me dejstvo, da bo živela naprej skozi našega Nikolo, žalostno pa dejstvo, da nima spomina nanjo, da ne raste z njo ...«

Po smrti je bila Jelena pokopana v rodnem Drvarju. Na zadnjo pot jo je pospremila reka ljudi.