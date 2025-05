Jedrska nevarnost ustavljena, Trump je sporočil, da je prišlo do premirja

Po dolgi noči pogovorov, na katerih so posredovale ZDA, z veseljem sporočam, da sta Indija in Pakistan dosegla dogovor o popolni in takojšnji prekinitvi ognja, je danes na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Državama je čestital za razumnost. Dogovor sta potrdila tudi Pakistan in Indija.

Kmalu po Trumpu je dogovor potrdila tudi pakistanska vlada. »Pakistan in Indija sta se dogovorila za prekinitev ognja s takojšnjim učinkom,« je sporočil pakistanski zunanji minister Išak Dar. Poudaril je, da si je Pakistan »vedno prizadeval za mir in varnost v regiji, ne da bi pri tem ogrozil svojo suverenost in ozemeljsko celovitost«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dogovor so potrdili tudi viri v indijski vladi.

Oglasil se je Rubio

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je na omrežju X sporočil, da so dogovor dosegli na obsežnih pogajanjih med njim in podpredsednikom J. D. Vanceom s predsednikoma indijske in pakistanske vlade Narendro Modijem in Šehbazom Šarifom ter drugimi visokimi uradniki. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je še izrazil zadovoljstvo, da sta se državi dogovorili za takojšnjo prekinitev ognja in »začetek pogovorov o vrsti vprašanj na nevtralni lokaciji«.

Jedrski sili sta dogovor dosegli četrti dan medsebojnih spopadov in napadov, ki jih je v sredo sprožila Indija po aprilskem smrtonosnem napadu na turiste v indijskem delu Kašmirja, za vpletenost v katerega je obtožila sosednji Pakistan. Islamabad vpletenost zanika. V napadih je bilo ubitih okoli 60 civilistov v obeh državah.