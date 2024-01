Ječa, kjer je bil zaprt tudi Oscar Wilde, ima novega lastnika

Znamenito stavbo viktorijanskega zapora v Readingu, v katerem je kazen zaradi homoseksualnosti na koncu 19. stoletja prestajal sloviti irski pisatelj Oscar Wilde, ta je o travmatični izkušnji napisal Balado o readinški ječi in kmalu zatem umrl, so po poročanju časnika The Guardian prodali izobraževalni ustanovi Ziran. Ta je za zgradbo, ki je vpisana na seznam arhitekturne dediščine, odštela sedem milijonov funtov (dobrih 8 milijonov evrov).

Informacije o novem kupcu oziroma neprofitni izobraževalni ustanovi Ziran, katere ustanovitelj in direktor je na Kitajskem rojeni poslovnež, ki živi na Irskem, Channing Bi, so precej skope. Njen namen je »promocija sočutnega, miroljubnega in trajnostnega sveta z izobraževanjem«, piše na spletni strani Zirana.

Pobudi za izgradnjo umetniškega centra se je pridružil tudi britanski ulični umetnik Banksy.

Britansko ministrstvo za pravosodje, ki je prodalo nekdanji zapor, je zapisalo, da so prvotni predlogi ustanove vključevali načrte za »izobraževalni center, ki bi ponujal storitve lokalni skupnosti, vključno z muzejem, ki bi opisoval zgodovino zapora, in z razstavnim prostorom«.

Delovni zapor v Readingu so odprli leta 1844, zgrajen pa je bil na ruševinah srednjeveškega samostana, enega največjih v Evropi. Na območju samostana je bil leta 1136 pokopan tudi njegov ustanovitelj, angleški kralj Henrik I. Leta 2013 je ministrstvo za pravosodje zapor dokončno zaprlo, od leta 2019 pa ga je vlada prodajala. Leta 2020 je stekla pobuda za izgradnjo umetniškega centra, ki jo je podprlo tudi več hollywoodskih ustvarjalcev.

Leto pozneje se je pobudi pridružil tudi skrivnostni umetnik Banksy, ki je izrazil podporo kreativni uporabi stavbe, ko je na zunanji zid ječe naslikal zapornika na begu, ki se spušča po zvezanih rjuhah, obteženih s pisalnim strojem. Na prodaj je ponudil tudi šablono, vredno deset milijonov funtov, da bi zbral potrebna sredstva.