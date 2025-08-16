Je Zelenski zadovoljen? To utegne dobiti Ukrajina po včerajšnjem srečanju Trumpa in Putina

ZDA naj bi za Ukrajino predlagala varnostna zagotovila, podobna 5. členu Severnoatlantske pogodbe, po katerem napad na eno ali več članic Nata pomeni napad na vse, ob sklicevanju na neimenovan diplomatski vir danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah vira naj bi takšna zagotovila predlagal ameriški predsednik Donald Trump v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji. Trump naj bi se o tem prej dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je bila med voditelji, ki so govorili s Trumpom, je potrdila, da je predsednik ZDA podal idejo za varnostna zagotovila po navdihu 5. člena Severnoatlantske pogodbe.

Izhodišče za dogovor bi bila klavzula o kolektivni varnosti, ki bi Ukrajini omogočila, da bi lahko izkoristila podporo vseh svojih držav partneric, vključno z ZDA, ki bi bile pripravljene ukrepati, če bi bila država ponovno napadena, je dejala Meloni, ki si za takšno rešitev prizadeva že več mesecev.

Ukrepanje ne bi nujno pomenilo vojne

Ukrepanje držav partneric ne bi nujno pomenilo vojne, je Meloni dejala že marca, ko je o tem govorila z italijanskimi senatorji. 5. člen Severnoatlantske pogodbe sicer dovoljuje uporabo sile, a je to le ena od možnosti, je pojasnila.

Da so voditelji govorili o tovrstnih varnostnih zagotovilih je za AFP potrdil še en neimenovan vir, ki pa je dejal, da nihče ne ve, kako bi takšna zagotovila delovala in zakaj bi se z njimi strinjal Putin.