Je to primerno za predsednika? Objava Bele hiše razburja (VIDEO)

Ameriška javnost je razdeljena, potem ko je Bela hiša na uradnem Instagram profilu objavila video Donalda Trumpa z naslovom 'Daddy’s Home'.

Mark Rutte, vodja Nata, si zagotovo ni predstavljal, kaj bo sprožil, ko je na vrhu v Haagu (25. junija) ameriškega predsednika poimenoval »očka«. Zahvalil se mu je, ker je »vodil« dogovor o premirju med Izraelom in Iranom, potem ko je Trump pred poletom novinarjem izjavil, da obe državi »nimata pojma, kaj za vraga počneta.«

Kmalu po Trumpovi napovedi o premirju je Izrael obtožil Iran, da je izstrelil raketo in s tem »kršil dogovor« – kar je Iran zanikal. Izrael je zagrozil z »silovitim odgovorom«, preden je Trump posredoval in trdil, da je umiril situacijo. Na vrhu je Trump obe državi primerjal z »dvema otrokoma na šolskem igrišču, ki se tepeta.«

Gospod Rutte je nato pripomnil: »Potem mora očka včasih uporabiti ostre besede.« Ta en sam komentar je sprožil rojstvo izraza »očka Trump« in morda največjega mema leta.

Ljudje so zelo razdeljeni, potem ko je uradni profil Bele hiše objavil video Trumpa na vrhu, ob spremljavi pesmi Usherja »Hey Daddy (Daddy's Home)«.

Ljubezenska pesem prikazuje Usherja, ki žensko prosi, naj ga imenuje »očka«, ko pride domov.

Besedilo gre takole:

»In ko vstopim, je vse, kar želim slišati,/da rečeš: 'Očka je doma, doma zame'/In vem, da si ves dan čakala na to ljubezen/Saj veš, da je tvoj očka doma in čas je za igro.«

Razdeljena mnenja

Medtem ko nekateri menijo, da si upravitelj družbenih omrežij Bele hiše »zasluži povišico«, so drugi nad videom ogorčeni.

»Se je Amerika res znižala na to raven, da naj bi pesem ‘Daddy is Home’ predstavljala našo državo? To je noro,« je zapisal nekdo. »To se zgodi, ko za predsednika izvoliš milijarderja zvezdnika, ker kaj za vraga je ta objava in ta pesem?!« se je pritoževal drug uporabnik. »To je ogabno, zgrožen sem. To ni moja Amerika in ta človek me ne predstavlja kot Američana,« je bil jezen tretji.

Drugi pa so vse skupaj vzeli bolj v šali. »Epska izbira pesmi potem, ko ga je danes nekdo na tiskovni konferenci imenoval 'očka',« je komentiral eden. »Nemudoma dajte povišico svojemu upravitelju družbenih omrežij,« je dodal drugi. »Človek, obožujem, ko gledam liberalce v komentarjih, kako si trgajo lase in udarjajo v zrak. MAGA,« je zapisal še nekdo, poroča ladbible.com.