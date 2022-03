Je to novo rusko orožje? Poglejte, kaj so našli Ukrajinci

Ameriške obveščevalne službe so odkrile, da ima del balističnih raket kratkega dosega iskander-M, s katerimi ruske sile že od začetka vojne merijo na ukrajinske cilje, skrivnosten tovor – neznano vabo, namenjeno izogibanju protiletalskim sistemom. Tem uspe zavajati radarje zračne obrambe in rakete, ki delujejo na iskanje toplote. Dolge so približno 30 centimetrov in so bele barve z oranžnim repom ter imajo obliko puščice, pravi ameriški vojni veteran John Ismay, ki ga navaja The New York Times.

Uporaba vab pojasnjuje, zakaj ima ukrajinski protiletalski sistem težave pri prestrezanju ruskih iskanderjev. Po ameriških virih lahko ta raketa doseže več kot 400 kilometrov, vsak lanser pa lahko izstreli dve raketi iskander pred ponovnim nalaganjem.

Vabe so uganka

Jeffrey Lewis z inštituta za mednarodne študije Middlebury v Montereyu, Kalifornija, je odkritje tega streliva označil za »obveščevalno zlato jamo« za Zahod. Povedal je, da se le redko zgodi, da lahko vidimo tehnične informacije o balističnih protiukrepih nasprotnikov, saj je njihova učinkovitost s tem drastično zmanjšana, tajnost pa ogrožena. »Takšne vabe so lahko učinkovite v smislu prevare radarjev ali infrardečih sistemov, vendar jih je treba hraniti v tajnosti,« je za Insider pojasnil Lewis. »Ko pa ima nasprotnik dostop do teh informacij, lahko prilagodi svoje sisteme protiraketne obrambe, da jih ne zavede.«

Za Lewisa je uganka, zakaj bi Rusija uporabila te vabe proti Ukrajini, za katero pravi, da nima vojaških zmogljivosti za uspešno sestrelitev iskanderjev. »To je zelo nenavadna odločitev Rusov,« je dejal. »Z uporabo raket s temi vabami res ogrožajo lastno sposobnost, da premagajo veliko bolj izpopolnjeno raketno obrambo, ki bi jo lahko uporabile ZDA in druge države Nata.«