Je to konec za človeštvo? Izbrisali bi lahko 90 odstotkov ljudi

REUTERS PICTURES Poročilo so v luči vedno bolj napetih odnosov s Kitajsko spisali ameriški strokovnjaki za nacionalno varnost. FOTO: Jason Lee/Reuters Pictures

295 milijonov Američanov bi lahko umrlo.

V javnosti se je pojavilo grozljivo poročilo, v katerem avtorji trdijo, da je Kitajska »ukradla« ameriško tehnologijo, s katero da v popolni tajnosti že razvijajo orožje, ki ga je mogoče poslati v orbito, z njim pa bi lahko uničili vsako letalo, ki bi ga želeli, ter izbrisali kar 90 odstotkov Američanov oziroma kogar koli bi se pač lotili.Še posebno nevarno naj bi bilo orožje, ki sproži elektromagnetne valove na površju Zemlje, in sicer tako, da strokovnjaki v atmosfero pošljejo jedrsko orožje nizkega dometa, ga tam detonirajo, eksplozija pa povzroči val energije, ki je tako močan, da v trenutku scvre električne napeljave in naprave.Ko bi se to zgodilo, bi v ospredje stopila druga skupina, ki bi s kibernetskim napadom onemogočila svetovni splet. A slednje bi bilo povsem nepotrebno, saj bi že brez električne energije napadalci državo potisnili v kaos, ki bi mu sledili izgredi ter lakota. Če bi temu dodali še izpad spleta, prek katerega poteka vedno več trgovanja, dela in komunikacije, ne bi trajalo dolgo, da bi se ameriško in nato še svetovno gospodarstvo sesulo, sledila bi družba in umrlo bi lahko med 70 in 90 odstotki državljanov, v primeru ZDA torej okrog 295 milijonov.Poročilo je sicer izdelala ameriška skupina za nacionalno varnost, temelji pa na prispevku iz kitajskega časnika, v katerem avtor razpravlja prav o možnostih vojskovanja, ki jih omogočajo elektromagnetni valovi v kombinaciji s kibernetskimi napadi in računalniškimi virusi. »Ljudje mislijo, da v informacijski dobi napad z elementom presenečenja, kot je bil tisti na Pearl Harbor, ni mogoč, a je še kako. Vse, kar je treba storiti, je, da onemogočimo splet, od tu dalje so stvari zelo preproste,« je med drugim zapisano v prispevku, ki Američane močno skrbi.