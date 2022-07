Je to konec višanju cen? Ukrajina in Rusija podpisali sporazum o izvozu žita

Rusija in Ukrajina sta v Istanbulu podpisali ločena, a enaka sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, ki naj bi ublažil svetovno prehransko krizo, s katero se spopadajo milijoni ljudi po svetu.

V imenu Moskve je sporazum podpisal obrambni minister Sergej Šojgu, v imenu Kijeva pa minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov. Ob podpisu so bili prisotni tudi predstavniki ZN in Turčije, ki je pogajanja gostila.

Generalni sekretar ZN je ob tem dejal, da sporazum predstavlja »žarek upanja« in da je bila pot do njega dolga in težavna.

Ukrajinska stran je pred tem sicer dejala, da zaradi petmesečne vojne ne želi podpisati svojega imena na isti dokument kot Rusi.