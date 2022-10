Je to doslej Putinovo še nevideno orožje? Strokovnjaki pravijo takole

Po spletnih omrežjih, pa tudi v nekaterih ruskih in svetovnih medijih, se te dni širijo fotografije, na katerih je nad ruskimi mesti videti navpične svetlobne stolpe, ki segajo daleč v višave. Fotografije so bile posnete v noči sredo nad Belgorodom, Moskvo, Omskom in Murmanskom, piše Index. Upokojeni srbski pediater, pulmolog in alergolog prof. dr. Branimir Nestorović, čigar narativ glede covida 19 se je močno razlikoval od splošno sprejetega, je na twitterju objavil naslednje: »Kar se dogaja v Rusiji z laserji, usmerjenimi v nebo, je znak, da so Rusi na sledi Teslovemu orožju. To se imenuje peresvet, in če so ga Rusi začeli uporabljati, to pomeni, da so na sledi najmočnejšemu orožju vseh časov!«

Špekulaciji sta predvsem dve – da gre za povezavo z ruskim jedrskim orožjem ali da bi lahko šlo za t. i. peresvet, najsodobnejši ruski laserski sistem, ki lahko onesposobi satelitske sisteme okoli Zemljine orbite.

Rusija trdi, da ima protisatelitsko lasersko orožje

Ruski mediji in vojaški komentatorji so večkrat objavili, da ima Rusija lasersko orožje, ki lahko zaslepi satelite na razdalji do 1500 km. Po podatkih vojaškega novičarskega spletnega mesta ArmyRecognition.com je peresvet že v uporabi, njegov razvoj pa je leta 2018 napovedal ruski predsednik Vladimir Putin.

S tezo o laserjih več težav

Nekateri strokovnjaki poudarjajo, da je veliko verjetnejše, da gre za naravni pojav, znan kot svetlobni stebri. Svetlobni drog je atmosferski optični pojav, pri katerem se zdi, da se navpični žarek svetlobe razteza nad ali pod virom svetlobe. Učinek nastane zaradi odboja svetlobe od drobnih ledenih kristalov, ki lebdijo v ozračju ali tvorijo oblake na velikih nadmorskih višinah, kot so cirusi ali cirostratusi. Tisti ledeni kristali, ki so v pravem položaju, bodo odbijali svetlobo proti opazovalcu na tleh. Viri svetlobe so lahko različni: nebesna telesa, kot sta sonce in luna, ali močni viri svetlobe na tleh, kot so ulične luči ali rastlinjaki. Po pisanju nekaterih tujih medijev so v Belgorodu veliki rastlinjaki, nekateri med njimi naj bi bili v lasti ruskega oligarha Romana Abramoviča. Strokovnjaki poudarjajo, da o naravnosti pojava govori tudi dejstvo, da so bile luči stacionarne in vzporedne ter da so prihajale iz različnih virov nad mesti, kjer ne bi pričakovali namestitve laserjev.