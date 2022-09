Je svet pripravljen na zmago Ukrajine? Rusi bežijo (FOTO + VIDEO)

V zadnjih nekaj dneh so ukrajinske oborožene sile prebile ruske črte v severovzhodnem delu države, se pomaknile proti vzhodu in osvobodile mesto za mestom na območjih, ki jih je zasedla ruska vojska. Najprej Balaklijo, nato Kupjansk in nato Izjum, mesto, ki leži na glavnih oskrbovalnih poteh.

Ta imena sama po sebi ne pomenijo veliko, so pa kraji, ki so Ukrajincem že mesece nedostopni. Zdaj so ju izpustili v le nekaj urah, poroča Jutranji list po Atlanticu. V tej ukrajinski protiofenzivi je veliko podrobnosti, ki so povsem nepričakovane in jih je treba izpostaviti. Posebno pomembna je lokacija napada ukrajinskih sil. Več tednov se je glasno napovedovala velika ofenziva Ukrajincev, a na jugu države. Toda največji šok je ruski odgovor na ta napad.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Ukrajinski predsedniški tiskovni urad Via Reuters

Rusi na fronti bežijo

»Kar nas resnično preseneča, je, da se ruske enote ne maščujejo,« je komentiral generalpodpolkovnik Yevhen Moysiyuk, namestnik vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil. Pravzaprav, glede na izbiro - boj ali beg - mnogi Rusi na fronti bežijo, kolikor hitro lahko.

Ukrajinski vojaki na prizorišču že več dni objavljajo fotografije na hitro zapuščenih vozil in opreme ter videoposnetke, ki prikazujejo kolone avtomobilov – domnevno last kolaborantov –, ki bežijo z zasedenih ozemelj, poroča Jutranji list.

Poročilo ukrajinskega generalštaba navaja, da ruski vojaki množično slačijo uniforme in si nadevajo civilna oblačila, da bi se preoblečeni vrnili v Rusijo. Ukrajinska obveščevalna služba je celo vzpostavila telefonsko linijo, na katero lahko pokličejo razočarani ruski vojaki, ki se nameravajo predati. Objavljeni so bili tudi zvočni posnetki nekaterih klicev. Zdi se, da za vojni uspeh postaja bistvena razlika med tema dvema vojskama - Ukrajinci se borijo za preživetje svoje države, Rusi pa - za plačo.

Ta razlika seveda morda ni dovolj. Ukrajinski vojaki so morda bolje motivirani, a Rusi imajo še vedno veliko večjo zalogo orožja in streliva. Še vedno so sposobni zagreniti življenje številnim civilistom na območju, ki ga je prizadela vojna, kot so to storili z napadom na harkovsko električno omrežje po ukrajinski protiofenzivi. Veliko drugih krutih možnosti je še vedno na voljo, tudi če se vojaki ne bodo borili. Jedrska elektrarna v Zaporožju ostaja znotraj vojnega območja. Ruski propagandisti že od začetka vojne govorijo o jedrskem orožju. Poročila s terena pravijo, da Rusi na severu zavračajo boj, a se kljub temu upirajo ukrajinski ofenzivi na jugu.

Novi preobrati

Nobenega dvoma ni, da bo vojna v Ukrajini prinesla vrsto novih preobratov, a dogodki zadnjih dni bi morali ukrajinske zaveznike prisiliti k premisleku. Ustvarila se je nova realnost: Ukrajinci bi lahko zmagali v tej vojni. Je Zahod pripravljen na ukrajinsko zmago in kakšne spremembe bi lahko prinesla?

Te dni je ukrajinski obrambni minister Oleksij Režnikov opredelil vojno zmago: vrnitev meja Ukrajine, kot so bile leta 1991 - vključno s Krimom in Donbasom - pridobljena odškodnina in ustanovljeno sodišče za vojne zločine, ki bo žrtvam dalo nekaj občutka pravičnosti. Te zahteve seveda niso nezaslišane ali ekstremne v nobenem smislu. Dogodki ukrajinske vojne očitno kažejo, da je kampanjo vodil tudi genocidni namen. Ruske sile so mučile in ubijale civiliste na zasedenih ozemljih, aretirale in deportirale na sto tisoče ljudi, uničevale gledališča, muzeje, šole in bolnišnice. V bombardiranju ukrajinskih mest daleč od frontne črte je bilo ubitih na tisoče civilistov, Ukrajini pa je nastala gmotna škoda, ki se šteje v milijardah. Vračilo izgubljenega ozemlja Ukrajincem ne bo nadomestilo vsega izgubljenega s to krvavo invazijo.

A tudi če so njihove zahteve upravičene, je definicija zmage še vedno izjemno ambiciozna. Težko si je predstavljati, da bo Rusija izpolnila katero koli od teh zahtev, dokler je na oblasti človek, ki je uničenje Ukrajine postavil v samo središče svoje zunanje in notranje politike ter svoje dediščine.