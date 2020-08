Je švedski model zmagal v boju z virusom? Število okuženih rapidno pada

Na Švedskem imajo trenutno en ali dva smrtna primera na dan, zelo malo pa je oseb, ki potrebujejo intenzivno nego. Situacija se v primerjavi z aprilom vidno izboljšuje, je povedal Jan Albert, profesor z medicinske fakultete v Stockholmu. Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell je na novinarski konferenci povedal, da število okuženih na Švedskem rapidno pada. Konkretno: Švedska je imela 12. avgusta v 24 urah dva smrtna primera in 34 novo okuženih. Vse skupaj je v tej državi, od začetka epidemije umrlo 5702 ljudi, okuženih je bil skoraj 80.000.



Švedski model preživljanja epidemije je bil eden izmed najbolj kontroverznih na svetu, nekateri so ga poveličevali, saj so Švedi z zelo ohlapnimi ukrepi uspešno preživeli epidemijo. Bili so eni redkih v Evropi, ki niso uvedli strogih ukrepov in socialne izolacije, vendar so stavili na odgovornost ljudi.



Smrtni davek v državi, ki se je odločila za mehkejši pristop k poskusom za zajezitev pandemije covida 19, je bistveno višji kot v sosednjih nordijskih državah, ki so uvedle znatno ostrejše ukrepe.