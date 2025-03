Je srbska policija uporabila zvočni top? Poglejte, kako se je razbežala množica (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zvečer zaokrožil video, s katerega je razvidno, da je bila minuta tišine v Beogradu za žrtve nesreče v Novem Sadu nenadno prekinjena. Protestniki so se namreč kar naenkrat razkropili. Uporabniki na družbenih omrežjih trdijo, da je srbska policija uporabila t.i. zvočni top, ki naj bi ga nabavila že pred leti, vendar tega ni nikoli uradno potrdila.

Vodja stranke »Srce« Zdravko Ponoš je srbskega predsednika Aleksandra Vučića na družbenem omrežju X obtožil uporabe 'protiprotestniškega orožja'. »Streljali ste na državljane, ko so se tiho poklonili žrtvam vašega režima. Človek, streljal si na ljudi, ki so mirno protestirali. Nisi mogel zdržati,« je zapisal.

Beograd. FOTO: Voranc Vogel

Pri policiji so za N1 Srbija to ovrgli, ker uporaba tega sredstva ni v skladu z zakonom. »Laž je, da je policija med 15 minutami molka protestnikov na ulicah uporabila zvočni top. Uporaba zvočnega topa ni v skladu z zakonom, srbsko notranje ministrstvo pa uporablja le sredstva, ki so v skladu z zakonom. Vsa dejstva o omenjenem dogodku bodo ugotovili pristojni organi, ki bodo opravili preiskavo,« je poudaril notranji minister Ivica Dačić. Uporabo je na novinarski konferenci zanikal tudi predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je sicer pozno zvečer sporočil, da je zaradi posledic protesta v bolnišnici končalo 56 oseb, a po njegovih besedah ni hudo poškodovanih. Policija je sicer v večernih urah sporočila, da je na večih točkah protesta prišlo do incidentov in pretepov. Napadli so tudi policiste, poroča portal N1 Srbija.

