Je sodnica ob sojenju za smrt Maradone še snemala film?

Argentinska sodnica Julieta Makintach se je zaradi polemik ob sojenju o smrti nogometne legende Diega Maradone umaknila iz postopka, potem ko so tako tožilci kot obramba podvomili o njeni nepristranskosti. Makintachova, ena od treh sodnic, je za AFP dejala, da ni imela druge izbire, kakor da se po razburjenju zaradi njene domnevne vpletenosti v dokumentarni film izloči iz primera.

Argentinsko tožilstvo je zaradi pristranskosti sodnice že pred tednom dni zahtevalo prekinitev sojenja. Makintachovi je očitalo, da je v sodno dvorano prihajala z nepooblaščenima snemalcema, ki sta potencialno povezana z dokumentarcem o Maradonovi smrti.

Tožilec Patricio Ferrari je zahteval 10-dnevno prekinitev sojenja, da bi omogočil notranjo preiskavo. Zahtevo je podprlo pet tožilskih ekip, ki zastopajo družino legendarnega nogometaša, in štiri od sedmih ekip obrambe. V Argentini sicer sodijo sedmim obtoženim, vsem zaradi domnevnega naklepnega umora v posebnih okoliščinah. Grozi jim tudi do 25 let zapora.