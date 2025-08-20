Je princesin sin posiljevalec?! Odločilo bo sodišče

Marius Borg Høiby, najstarejši otrok norveške princese Mette-Marit, je obtožen štirih posilstev in 28 drugih kaznivih dejanj, vključno z nasiljem v družini, nezakonitim odvzemom prostosti, vandalizmom in kršitvami prepovedi približevanja, je sporočil norveški tožilec Sturla Henriksbo. Dodal je, da je najvišja kazen za kazniva dejanja, navedena v obtožnici, zaporna kazen do desetih let. To so zelo resna kazniva dejanja, ki lahko pustijo trajne posledice in uničijo življenja, je še pribil.

Nasilno nad dekle

Marius je sin žene norveškega prestolonaslednika Haakona; 1997. se je rodil Mette-Marit, ki je zanj skrbela kot samohranilka, kljub neodobravanju javnosti in kraljeve družine pa se je nato s Haakonom poročila 2001. Zdaj 28-letni Marius je odraščal s prestolonaslednikom Sverrejem Magnusom in princeso Ingrid Alexandro, ki sta se Mette-Marit in Haakonu rodila v letih 2004 in 2005.

Štiri posilstva naj bi storil v letih 2018, 2023 in 2024.

V nasprotju z njima Marius nima uradnega položaja v norveški kraljevi družini, kljub temu pa je seveda deležen številnih privilegijev in življenja v uglednem okolju. A to seveda ne pomeni, da bi morali z njim ravnati drugače, kakor če bi takšna dejanja zagrešil navadni smrtnik, zdaj poudarja tožilstvo.

Norveški tožilec Sturla Henriksbo FOTO: Jonas Fæste Laksekjon/Reuters