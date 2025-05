Je premier vedel za zlorabe?

Francoski premier Francois Bayrou je pred parlamentarno preiskovalno komisijo zatrdil, da je kot minister za izobraževanje med letoma 1993 in 1997 informacije o fizičnem nasilju in spolnih zlorabah otrok v katoliški šoli Notre-Dame de Betharram na jugozahodu Francije dobival zgolj iz medijev. Nekdanje versko in laično osebje šole se namreč sooča z okoli 200 obtožbami nekdanjih učencev zaradi fizičnega nasilja, spolnih napadov in posilstev, ki so se zgodili v več desetletjih. Francosko državno tožilstvo je lani sprožilo preiskavo teh obtožb. Obravnavajo zlasti obdobje med letoma 1970 in 1990, preiskava pa sega tudi v 50. leta in pozna 90. leta prejšnjega stoletja.

Je lagal?

V parlamentarni preiskavi želijo ugotoviti, koliko je Bayrou kot pristojni minister vedel o obsežnih spolnih zlorabah in nasilju in zakaj ni ukrepal. Poslanci levih strank mu očitajo, da je lagal, ko je 11. februarja v parlamentu dejal, da ni bil obveščen o nasilju v tej ustanovi in da ni posredoval v tem primeru. Očitajo mu, da izkrivlja resničnost glede takratnega dogajanja in da je morda, da bi zlorabe prikril, posredoval na sodišču.

Škandal je tesno povezan z Bayroujem, ki je več svojih otrok izobraževal v katoliški šoli blizu Pauja, mesta, katerega župan je še vedno, in kjer je njegova žena poučevala katekizem. Premier je pred komisijo ocenil, da je njegovo zaslišanje zelo pomembno za žrtve. »Če je moja prisotnost kot politične tarče omogočila, da so ta dejstva prišla na dan, je bilo to koristno,« je dodal.

Toda nekdanji sodnik, nekdanji policist in upokojeni učitelj, ki so že pričali pod prisego pred poslanci, so njegovim besedam nasprotovali, prav tako njegova najstarejša hči Helene, ki je pred kratkim razkrila, da je bila žrtev fizičnega nasilja na poletnem taboru šole. Priljubljenost premierja, ki je oslabljen, ker v parlamentu nima večine, je v anketah močno padla, predvsem zaradi tega škandala, ki ga spremlja že tri mesece.