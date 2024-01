Natovi generali s skrb vzbujajočim opozorilom. Je pred nami le še tri leta miru?

Nekateri najpomembnejši Natovi generali so opozorili, da bi lahko bilo tri leta miru največ, česar bomo v Evropi deležni. Ruski predsednik Vladimir Putin bi se namreč lahko po tem času odločil za obsežno vojno z Zahodom ter začel napadati cilje po Evropi. Ko se bo to zgodilo, ne bodo varni niti civilisti.

Eden od njegovih prvih in najpomembnejših ciljev naj bi bila po mnenju strokovnjakov Nemčija, kjer bi lahko Putinova vojska začela uničevati tovarne z orožjem in strelivom, poveljniška središča, elektrarne, železniške proge in mostove.

»Predvidevati moramo, da bo agresor uporabil vse vrste napadov, da bi uničil komunikacijske kanale, tudi v zaledju, in tarče bodo tudi civilisti. Ne izključujemo kibernetičnih napadov pa napadov z droni in bolj klasičnimi izstrelki,« je med drugim dejal generalpodpolkovnik Alexander Sollfrank, poveljnik Natovega vojaškega logističnega centra na jugozahodu Nemčije.

Ko se spomnim, kako hitro je Evropa stopila skupaj, ko je napadel Ukrajino, nisem več tako zelo črnogled.

Da bi se morale Natove sile začeti pripravljati na konflikt, ki bo zajel celotno Evropo, se strinja tudi njegov nizozemski kolega Jan-Willem Maas: »Nismo tam, kjer bi morali biti, stvari se ne odvijajo tako, kot bi si želeli, to je jasno. A vprašanje je, kaj bomo storili glede tega. Če pogledamo, kaj je Putin naredil do zdaj, in se iz tega učimo, je to že dobro izhodišče za prihodnje operacije. Ko se spomnim, kako hitro je Evropa stopila skupaj, ko je napadel Ukrajino, nisem več tako zelo črnogled,« je še dodal Maas.