Je papež Frančišek umrl, Vatikan pa to prikriva?

Papež Frančišek je že več kot en mesec v rimski bolnišnici Gemelli, kjer se zdravi zaradi pljučnice, ki se je razvila v obeh pljučih. Vatikan je od začetka hospitalizacije redno obveščal javnost o papeževem stanju, objavili so tudi fotografijo papeža med mašo v bolnišnični kapeli, ravno ta pa je bila vzrok za premnoge teorije zarote, ki so zaokrožile po družabnih omrežjih.

Mnogi, med njimi znana italijanska medijska osebnost Fabrizio Corona, tako trdijo, da je papež pravzaprav že mrtev, Vatikan pa da prikriva resnico.

Teorije so se še posebej okrepile, ko je papež Frančišek v enem svojih sporočil, ki jih je namenil vernikom, zvenel zadihan in je moral pogosto narediti premor, da bi zajel sapo. To se je mnogim zdelo sumljivo in razvili so teorijo, da je bil avdio posnetek ponarejen z uporabo umetne inteligence.

Tudi fotografije, ki jih je z javnostjo delil Vatikan, naj bi bile po prepričanju skeptikov bodisi stare bodisi generirane z umetno inteligenco. Nekateri vplivneži so celo obiskali bolnišnico, v kateri se zdravi papež, in poskušali dobiti dokaze, ki bi njihove navedbe, da je Frančišek umrl, potrdile, a dostopa do njegove bolnišnične sobe seveda niso dobili.

Jutri bo pomahal vernikom

Kardinal Gianfranco Ravasi je izpostavil, da je Vatikan prvič tako odprto in transparentno poročal o papeževem zdravju, ravno zato, da bi preprečil širjenje lažnih informacij, a jim to ni uspelo, zaradi česar so tudi vatikanski uradniki močno zaskrbljeni.

Morda bodo govorice potihnile jutri, ko naj bi se papež Frančišek po napovedih Vatikana prvič, odkar se zdravi v bolnišnici, pojavil v javnosti. Kot so sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada, bo po molitvi Angelovega čaščenja z okna rimske bolnišnice Gemelli pomahal in blagoslovil vernike.