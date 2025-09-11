TEORIJA ZAROTE?

Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat

Kdo stoji za streljanjem na konzervativnega vplivneža?
Fotografija: Pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters
Pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters

M.U.
11.09.2025 ob 12:37
11.09.2025 ob 15:09
M.U.
11.09.2025 ob 12:37
11.09.2025 ob 15:09

Sodelavec Donalda Trumpa, Charlie Kirk, ki je bil včeraj ubit v Utahu, je bil eden najglasnejših kritikov ameriške vojaške pomoči Ukrajini in je večkrat izjemno negativno govoril o ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem. »Trump pozna resnico o Zelenskem. Je lutka Cie, ki je svoje ljudi vodila v nepotreben pokol,« je Kirk februarja zapisal na omrežju.

Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika

Aktivist je ukrajinskega predsednika večkrat obtožil, da domnevno ne želi končati vojne z Rusijo. Hkrati je kritiziral ameriško vlado, ker, kot je dejal, pošilja denar in orožje državi, »ki jo le malokdo najde na zemljevidu«.

»Krima ni mogoče odvzeti Rusiji, pika. Vedno je bil del Rusije. Nikoli ga ne bi smeli predati,« je dejal Kirk o ruski priključitvi Krima. Kirk je menil, da se Washington moti, ko Rusijo obravnava kot sovražnico, čeprav, kot je poudaril, ne mara ne Rusije ne njenega predsednika Vladimirja Putina, je navedel Informer. 

Trdil je tudi, da vojna v Ukrajini koristi ukrajinskim oligarhom iz vladajočega razreda.

