Je banana na stropu plagiat?

Avtorstvo umetniškega dela oziroma plagiatorstvo je pogosta tema pravnih sporov, te dni pa v Miamiju poteka nedvomno ena najbolj nenavadnih sodnih bitk te vrste doslej. Umetnika se namreč prerekata, kateri se je prej domislil sadeža, prilepljenega na strop.

Nekdo mu jo je celo snedel

Bilo je leta 2019, ko je Maurizio Cattelan svojo mojstrovino, imenovano Komik, prvič predstavil na sejmu Art Basel v Miamiju in čez noč doživel izjemen uspeh na družabnih omrežjih. Vprašanje, ali je banana, s srebrnim trakom pritrjena ob strop, zares umetnost ali gre za preprosto banalnost, je seveda postalo predmet številnih burnih razprav, avtor dela se je znašel celo na sodišču. Američan Joe Morford namreč vztraja, da mu je Italijan ukradel zamisel, sam je namreč že leta 2000 ustvaril Banano in pomarančo, torej ravno tako sadeža, prilepljena ob strop, umetnino pa je celo prijavil kot avtorsko delo pri pristojnem uradu. Cattelan vztraja, da se sploh ni zavedal obstoja podobnega dela in da je banana njegova izvirna zamisel, a sodnik je nedavno ovrgel njegove trditve in sklenil, da ima Morford dobro podlago za tožbo, zato se proces nadaljuje.

Tako Italijan vidi ameriško družbo.

Vsekakor pa je Italijanu, verjetno po zaslugi družabnih medijev, uspelo doseči več občinstva, med katerimi ni manjkalo ne občudovalcev, ki so se klanjali drznemu, a obenem minimalističnemu pristopu, ne kritikov, ki so bentili nad absurdnostjo razstavljene umetnine. To so si prišli ogledovat radovedneži z vseh vetrov, Cattelan pa je primerke prilepljenih banan predstavljal v številnih galerijah in jih pet celo prodal, in to za skupni znesek skoraj 400.000 evrov! Banana je postala simbol ekscesa in absurda v svetu umetnosti, a s tem ko je mnoge spravljala ob živce, je njena vrednost le rasla, Italijan, ki je javnost že v preteklosti razburil s podobnimi instalacijami, kot so nagačeni golobi, ki upodabljajo turiste, zlata straniščna školjka, ki ponazarja kapitalistično Ameriko, in marmornat sredinec, ki ga je postavil pred milansko borzo in poimenoval Ljubezen, pa si je pri tem polnil žepe.

Še največ pozornosti mu je zagotovil obiskovalec ene od galerij, ki se je prebil skozi gručo opazovalcev, s stropa strgal rumen sadež, takrat ocenjen na sto tisočakov, ga olupil in – snedel.