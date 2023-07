Je ameriška dobava kasetnih bomb Ukrajini dejanje iz obupa?

Odločitev Washingtona, da Kijevu dobavi kasetno strelivo, je dejanje obupa ob neuspehu ukrajinske protiofenzive, ki ne bo imelo nobenega vpliva na kampanjo ruskih sil v Ukrajini, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Do odločitve so bili kritični tudi nekateri evropski voditelji.

»Najnovejše čudežno orožje, na katerega stavita Washington in Kijev, ne da bi pomislila na resne posledice, ne bo imelo nobenega učinka na posebno vojaško operacijo v Ukrajini,« je dejala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova.

Dodala je, da odločitev kaže na »agresivno protirusko usmeritev ZDA, katere cilj je čim bolj podaljšati konflikt v Ukrajini«, ukrajinske obljube o odgovorni uporabi spornega streliva pa je označila za ničvredne.

Zastarelo in nemoralno

Več humanitarnih organizacij je ostro obsodilo odločitev ZDA, da Ukrajini dobavi kasetno strelivo. To so bombe in rakete, sestavljene iz številnih manjših bomb, ki se, potem ko po izstrelitvi z letal ali iz topov eksplodirajo v zraku, raztrosijo po več sto metrov širokem območju. Ker mnoge ne eksplodirajo takoj, predstavljajo veliko grožnjo civilnemu prebivalstvu še dolgo po koncu konfliktov. Tudi v vojaških krogih so številni prepričani, da je kasetno strelivo zastarelo in nemoralno.

Od začetka vojne v Ukrajini so tudi Združeni narodi večkrat opozorili na sporno rabo kasetnih bomb, pri čemer so opozorili, da jih uporabljata obe strani. Niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici konvencije o prepovedi kasetnega streliva iz leta 2008, ki prepoveduje proizvodnjo ali uporabo kasetnega streliva in odvrača od njegove uporabe. Podpisale je niso niti ZDA.

V številnih delih sveta je kasetno strelivo sicer prepovedano. Na vprašanje o njegovem stališču do odločitve ZDA je britanski premier Rishi Sunak poudaril, da je Združeno kraljestvo ena od 123 držav, ki so podpisale konvencijo. Predsednik ZDA Joe Biden je sicer priznal, da je bila oskrba Ukrajine z orožjem težka odločitev.

Tudi španska ministrica za obrambo Margarita Robles je bila kritična do odločitve ameriške vlade in dejala, da se je njena država trdno zavezala, da določenih vrst orožja in bomb ne bodo poslali v Ukrajino. »Ne kasetnim bombam in da legitimni obrambi Ukrajine,« je dodala.