Melania izbrala podpredsednika ZDA

Na ameriškem knjižnem trgu v zadnjem času vlada izjemno zanimanje za ameriško prvo damo Melanio. Po knjigi, ki jo je izdala novinarka Washington Posta, tudi s Pulitzerjevo nagrado nagrajena Mary Jordan, zdaj delo o Melanii Trump napoveduje tudi Stephanie Winston Wolkoff, njena nekdanja zaupnica in dolgoletna prijateljica. Napisala naj bi spomine na njuno več kot 15-letno prijateljstvo z naslovom Melania in jaz (Melania and Me). Na knjižne police naj bi prišla 1. septembra.A knjiga Mary Jordan Umetnost njenega posla (The Art of Her Deal) je že izšla 16. junija pri založbi Simon & Schuster. Gradivo zanjo je Jordanova zbirala vse od ...