Japonsko zapuščajo 4 pande

Pandi si je hotelo ogledati toliko ljudi, da so srečneže izbrali s posebno loterijo. Domovina Šiang Šiang, ki se je sicer povsem udomačila v Tokiu, je Kitajska, kamor se vrača po šestih letih tako imenovanega diplomatskega obiska, od treh pand pa so se poslovili tudi v regiji Vakajama na zahodu države: Japonsko bo tako zapustil Ejmej, ki je zaslovel, ko je pri visoki starosti 28 let postal očka, na Kitajsko pa bo odpotoval v družbi obeh hčera.

Ob slovesu od priljubljenih varovank se je zbralo več tisoč ljudi. FOTO: Karen Pulfer Focht Reuters

Vrnitev preložena

Solza med ganjenimi obiskovalci obeh živalskih vrtov ni manjkalo, prišli pa so tudi tisti, ki niso imeli sreče pri žrebu vstopnic, a so napeto dogajanje kljub temu spremljali iz daljave. Kot je povedala ena od ljubiteljic črno-belih medvedov, ji je zadostovalo že to, da je dihala isti zrak kakor Šiang Šiang, bila pa je seveda tudi med podpisnicami množične peticije, s katero so si Japonci prizadevali, da bi vsi štirje medvedi ostali pri njih. Šiang Šiang se je sicer v tokijskem živalskem vrtu Ueno tudi skotila, a vnaprejšnji dogovor je določal, da se bo panda, katere starši so Šin Šin in Ri Ri, po nekaj letih preselila domov. Po načrtih bi se to moralo zgoditi že pred dvema letoma, pa so jim jih prekrižale pandemske omejitve potovanj; zdaj je skrajni čas, so sklenili Kitajci, ki se seveda goreče veselijo prihoda nadvse občudovanih živali. Užaloščeni Japonci, med katerimi je mnogo takšnih, ki so živalski vrt ravno zaradi pand obiskovali prav vsak dan, pa se bodo preprosto morali sprijazniti z izgubo.

1860 pand živi v kitajskih gorovjih.

Zelo priljubljeni veliki pande sicer niso več ogrožena, so pa še naprej ranljiva vrsta. Po podatkih Svetovne organizacije za varstvo narave jih v bambusovih gozdovih kitajskih gorovij živi še približno 1860, približno 600 pa še v živalskih vrtovih, parkih in posebnih centrih za pande. Kitajska jih živalskim vrtovom po svetu posoja po t. i. diplomaciji pand, slovo pa je po dolgotrajnem druženju vedno težko.