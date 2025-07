Japonski »Trump« v vzponu, prvič po letu 1945 sprejemajo to

Volivci na Japonskem so izbirali nov parlament, a volitve močno zaznamuje nezadovoljstvo – zaradi vse dražjega življenja, padajoče kupne moči in rekordnega števila tujih delavcev. Med volivci prevladuje občutek, da se država spreminja prehitro in da oblast ni več v stiku z realnostjo.

Medtem ko vladajoča Liberalnodemokratska stranka (LDP) in njen koalicijski partner pričakujeta tesno zmago, pa pozornost medijev priteguje populistični politik Sohei Kamiya, ki ga mnogi imenujejo kar »japonski Donald Trump«. Njegova novo nastala stranka Sanseito naj bi osvojila do 12 poslanskih sedežev – premalo za vladanje, a dovolj, da postane jeziček na tehtnici pri oblikovanju koalicije.

Sile osi Med 2. svetovno vojno je bila Japonska avtoritarna država – na strani Nemčije in Italije.

»Najprej Japonska« in sovraštvo do tujcev

Kamiya svojo kampanjo gradi na geslu »Najprej Japonska«, kjer poudarja, da mora država najprej poskrbeti za svoje državljane. Pri tem cilja predvsem na mlade moške, ki jih privlačijo bolj skrajna, nacionalistična sporočila. Ključna tema volitev je namreč nagel porast števila tujih delavcev, ki jih je danes v deželi vzhajajočega sonca že 3,8 milijona. Čeprav predstavljajo le 3 % prebivalstva, se njihov delež hitro veča, zaradi česar v družbi naraščata strah in ksenofobija.

Kamiyo primerjajo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. FOTO: Andrew Harnik Afp

Razlog za uvoz tuje delovne sile je demografski zlom – Japonska ima vse manj delovno sposobnega prebivalstva, a rešitve doma ne najde.

Med ZDA in Kitajsko: nevaren strateški preobrat

Zgodovinsko gledano je bila Japonska po drugi svetovni vojni močno zavezana ZDA, ki so v zameno za zmanjšanje vojske obljubile varnostno zaščito. A to razmerje je pod pritiskom, saj se v regiji krepi Kitajska, ki postaja vse bolj agresivna glede svojih interesov v Vzhodnokitajskem morju, kjer je v sporu z Japonsko glede otočja Senkaku.

Tokio zato skuša pokazati, da želi prevzeti več odgovornosti za svojo obrambo, hkrati pa ohraniti zavezništvo z ZDA. Kakršnokoli zmanjšanje ameriške podpore bi lahko pustilo nevaren vakuum, ki bi ga Kitajska hitro izkoristila, poroča Jutarnji list.