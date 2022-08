Japonska protestira: Kitajska ogroža našo varnost

Japonska je danes sporočila, da naj bi balistične rakete, ki jih je izstrelila Kitajska, pristale v japonski izključni ekonomski coni. Peking je sicer danes začel obsežne vojaške vaje okoli Tajvana v odgovor na obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na otoku, ki je kitajske oblasti močno razjezil. »Pet od devetih balističnih raket, ki jih je izstrelila Kitajska, naj bi pristalo v japonski izključni ekonomski coni,« je novinarjem v Tokiu dejal obrambni minister Nobuo Kiši. Ob tem je pojasnil, da je število devetih izstrelkov ocena japonske strani.

Japonska je »vložila protest Kitajski po diplomatski poti«, je še dejal Kiši in zadevo označil za »resen problem, ki vpliva na našo nacionalno varnost in varnost naših državljanov«. Deli najjužnejše japonske otoške regije Okinava ležijo blizu Tajvana. Po ministrovih besedah je to prvič, da so kitajske balistične rakete pristale v japonski izključni ekonomski coni. Ta se razteza do 200 navtičnih milj od japonske obale, preko meja njenih teritorialnih voda.

Kitajska izvaja največje vojaške vaje v zgodovini okoli Tajvana, ki ga ima za del svojega ozemlja in glede katerega je obljubila, da ga bo nekoč zasedla, če bo potrebno, tudi s silo. Vaje so odgovor na obisk predsednice predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi, ki je kljub ostrim opozorilom Pekinga v Taipei pripotovala v torek v okviru azijske turneje in je Tajvan medtem tudi že zapustila.

Vojaške vaje so se začele danes opoldne po krajevnem času in vključujejo tudi uporabo raketnih izstrelkov dolgega dosega. Tajvansko obrambno ministrstvo je kmalu po začetku bojnih manevrov sporočilo, da je Kitajska izstrelila več balističnih raket dongfeng v vode okoli severovzhodne in jugozahodne obale Tajvana. O vojaških vajah so danes poročali tudi kitajski državni mediji, ki so pri tem objavili posnetke izstrelitve raket dolgega dosega, bojnih letal, vojaških ladij, pa tudi vojaških vozil in orožja na kopnem.