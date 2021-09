Japonki sta najstarejši dvojčici

Živeli sta vsaka na svojem koncu države, videvali sta se le občasno. FOTOGRAFIJI: Twitter

118 let je stara najstarejša ženska na svetu, Japonka.

Starejše prebivalstvo na Japonskem žanje prav posebno spoštovanje in uživa družbeni ugled: zato ne preseneča, da je dan spoštovanja starejših tam državni praznik, ki mu je namenjen 20. september, na letošnjega pa so s prav posebnim priznanjem kronali sestriin. S 107 leti in 300 dnevi sta namreč postali najstarejši enojajčni dvojčici doslej, s čimer sta si prislužili vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.Rodili sta se 5. novembra 1913 na otoku Šodošima, po končani osnovni šoli, kjer so ju pogosto zasmehovali prav zato, ker sta dvojčici, pa so ju starši ločili. Koume so poslali na otok Kjušu za gospodinjo, Umeno je ostala doma; pozneje sta se poročili in zaživeli vsaka svoje življenje, 300 kilometrov narazen, Koume je rodila tri otroke, Umeno pa štiri, poroča britanski BBC. Sestri, ki sta imeli še devet sorojencev, sta se srečevali le na posebnih družinskih dogodkih, po 70. letu pa sta se znova zbližali, povedo njuni bližnji in pristavijo, da sta dvojčici, ki sta preživeli obe svetovni vojni in številne politične ter družbene spremembe, venomer dobre volje in optimistični. Zadnja leta živita vsaka v svojem domu za starejše občane, kamor so jima zaradi pandemije certifikata kar poslali in jima ločeno priredili slovesnost; Umeno se je poklona nadvse razveselila, Koume, ki ji že pošteno nagaja spomin, pa ni najbolje razumela, čemu ves pomp. A Umeno se dobro spominja, ko sta se s Koume šalili, da bosta premagali dosežekin, ki sta dolgo imeli rekord najstarejših živečih dvojčic; leta 2000, ko je umrla Kin, sta dosegli 107 let in 175 dni, Gin pa se je poslovila leto dni pozneje.Kar 29 odstotkov od 125 milijonov Japoncev je starih 65 let in več; država se ponaša tudi s 86.500 stoletniki, med temi pa je kar 88 odstotkov žensk. Med njimi tudi, pri 118 letih uradno najstarejša zemljanka. Najstarejša enojajčna dvojčka moškega spola,iniz Belgije, sta dočakala 104 leta.