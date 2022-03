Japonci v paniki, ker je 'ubijajoči kamen' razpadel na dva dela

Mnoge vraževerne Japonce je vznemirila informacija, da je znamenita vulkanska kamnina, za katero se domneva, da ubije vsakogar, ki pride v stik z njo, razpadla na dva dela. Kot pišejo pri britanskem The Guardianu, naj bi v skladu z mitologijo 'ubijajoči kamen' (sesjo seki – sessho-seki), vseboval duha Tamamo-no-Mae, čudovite ženske, ki je bila del skrivne zarote, skovane odi fevdalnega vojskovodje, ki je želel ubiti cesarja Toba (1107–1123). Legenda pravi, da je bila njena resnična identiteta zlobna lisica z devetimi repi, njen duh pa je ujet v kosu lave na območju prefekture Točigi v bližini Tokia, znane po vročih vrelcih žvepla.

Tamamo-no-Mae spada med tri najzlobnejša mitološka bitja na Japonskem (imenujejo jih 'jokaj' – Yokai). Kriva naj bi bila za genpejsko vojno, ki je za vedno zlomila moč cesarstva in prinesla oblast šogunom, vojski.

Na spletnih omrežjih panika

Spletna omrežja so konec prejšnjega tedna preplavile fotografije, ki kažejo, kako je kamen (ali kos lave) razpadel na dva skoraj enaka dela, kamen pa neprestano bruha strupen plin – od tod tudi njegovo ime. Čeprav je bilo rečeno, da je bil kamen uničen in da je budistični menih, ki naj bi iz njega izgnal duha Tamamo-no-Mae, njegove koščke raztresel po Japonski, prebivalci še vedno verjamejo, da ta domuje na pobočju ognjenika Nasu. Zato ni presenetljivo, da so se vraževerni Japonci prejšnji konec tedna zgrozili, ko so videli, kaj se je zgodilo s kamnom. »Občutek imam, da sem videl nekaj, česar ne bi smel,« je dejal nekdo na twitterju.

Obstaja tudi logična razlaga

Medtem ko so mnogi špekulirali, da je demonski duh Tamamo-no-Mae vstal po skoraj 1000 letih, lokalni mediji poročajo, da so se v kamnu pred nekaj leti pojavile razpoke, ki so morda omogočile, da deževnica, ki pronica v notranjost kamna, oslabi njegovo strukturo. Kamen je bil leta 1957 registriran kot lokalno zgodovinsko najdišče, omenjen je v epu pesnika iz 17. stoletja Macua Baša Ozka pot globoko do severa, navdihnil pa je tudi japonsko klasično glasbeno dramo, roman in anime.

Masaharu Sugavara, vodja lokalne skupine prostovoljnih vodnikov, je za časopis Yomiuri Shimbun povedal, da je škoda, da se je kamen razcepil, ker je bil simbol območja, vendar meni, da je narava preprosto ubrala svojo pot. Shimotsuke Shimbun pa poroča, da se bodo zdaj sestali predstavniki lokalne in državne vlade, ki bodo razpravljali o usodi kamna. Časopis je citiral predstavnika za turizem na ognjeniku Nasu, ki je dejal, da bi rad videl, da bi se kamen povrnil v prvotno obliko – verjetno z demonsko prebivalko, zaprto v notranjost.