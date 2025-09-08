EU BO RAZPADLA

Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Evroskeptični nacionalist meni, da EU v naslednjem desetletju grozi razpad.
Fotografija: Viktor Orban. FOTO: John Thys Afp
Odpri galerijo
Viktor Orban. FOTO: John Thys Afp

M. U.
08.09.2025 ob 20:29
M. U.
08.09.2025 ob 20:29

Madžarski premier Viktor Orban je madžarske volitve leta 2026 označil za ključno izbiro med neodvisnim stališčem njegove stranke in alternativo, ki Madžarsko tesneje povezuje z Evropsko unijo, kar bi po njegovem mnenju povzročilo kaos in revščino.

Viktor Orban se je od ruske invazije februarja 2022 sicer večkrat spopadel z EU zaradi pravic migrantov, skupnosti LGBT, sodne svobode in podpore sosednji Ukrajini.

image_alt
Janšev prijatelj na obisku na Dunaju, v Avstriji zaradi vabila vre

Evroskeptični nacionalist, ki je na oblasti od leta 2010, se sooča z, kar bi lahko bile po mnenju političnih analitikov njegove najtežje volitve doslej, saj stagnirajoče gospodarstvo in trdovratna inflacija preprečujeta, da bi obrestne mere padle z najvišje ravni v EU, ki znaša 6,5 ​​odstotka.

Omenja dve možnosti 

Orban, ki je dejal, da EU v naslednjem desetletju grozi razpad, se bori proti desno-sredinskemu konkurentu Petru Magyarju z davčnimi olajšavami za družine, boni za hrano za upokojence in poceni posojili za kupce prvega stanovanja.

Peter Magyar. FOTO: Bernadett Szabo Reuters
Peter Magyar. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

image_alt
Janšev kolega že grozi Bruslju, potem ko je država izgubila pravico do milijarde evrov pomoči EU

»Madžarska ima strateško le dve možnosti,« je Orban povedal podpornikom svoje desničarske stranke Fidesz. »Ena od možnosti je, da se pridružimo politiki Bruslja. To bi bilo po mojem mnenju katastrofalno, s posledicami, ki bi nas pahnile v kaos in revščino,« je poudaril.

image_alt
Uf, ste slišali, kako je Janšev prijatelj brutalno napadel Bruselj? Omenjal tudi »slovanske vojake z vzhoda«

»Razpada pred našimi očmi«

»Evropska unija razpada pred našimi očmi. Le temeljna reorganizacija lahko ustavi sile, ki Unijo razdirajo. Soočeni smo z nalogo priprave proračuna Evropske unije za obdobje 2028–2035.  Če ne bomo ukrepali, bo naslednji proračun zadnji proračun Evropske unije. Tudi če bo ta proračun sprejet, kar je zelo malo verjetno. Tudi če bo sprejet, bo to zadnji sedemletni proračun,« je opozoril Madžar. 

Janša in Orban že dolgo zaveznika

Šef SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban ves čas opozarjata na globoko ideološko in politično povezanost. Njuno sodelovanje je zavezništvo, ki ga gradi na konservativnih vrednotah in skupnih pogledih.

Janez Janša in Viktor Orban. FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša in Viktor Orban. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako sta se denimo v februarju 2022 v Lendavi srečala in podpisala sporazum o gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanih območij ob slovensko-madžarski meji, že konec leta 2018, je Orban javno podprl SDS in Janšo, ko je prišel na predvolilni shod v Celje, še prej ga je prvak opozicije obiskal v Budimpešti. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Madžarska Viktor Orban politika volitve EU Janez Janša

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.