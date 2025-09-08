Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Madžarski premier Viktor Orban je madžarske volitve leta 2026 označil za ključno izbiro med neodvisnim stališčem njegove stranke in alternativo, ki Madžarsko tesneje povezuje z Evropsko unijo, kar bi po njegovem mnenju povzročilo kaos in revščino.

Viktor Orban se je od ruske invazije februarja 2022 sicer večkrat spopadel z EU zaradi pravic migrantov, skupnosti LGBT, sodne svobode in podpore sosednji Ukrajini.

Evroskeptični nacionalist, ki je na oblasti od leta 2010, se sooča z, kar bi lahko bile po mnenju političnih analitikov njegove najtežje volitve doslej, saj stagnirajoče gospodarstvo in trdovratna inflacija preprečujeta, da bi obrestne mere padle z najvišje ravni v EU, ki znaša 6,5 ​​odstotka.

Omenja dve možnosti

Orban, ki je dejal, da EU v naslednjem desetletju grozi razpad, se bori proti desno-sredinskemu konkurentu Petru Magyarju z davčnimi olajšavami za družine, boni za hrano za upokojence in poceni posojili za kupce prvega stanovanja.

Peter Magyar. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

»Madžarska ima strateško le dve možnosti,« je Orban povedal podpornikom svoje desničarske stranke Fidesz. »Ena od možnosti je, da se pridružimo politiki Bruslja. To bi bilo po mojem mnenju katastrofalno, s posledicami, ki bi nas pahnile v kaos in revščino,« je poudaril.

»Razpada pred našimi očmi«

»Evropska unija razpada pred našimi očmi. Le temeljna reorganizacija lahko ustavi sile, ki Unijo razdirajo. Soočeni smo z nalogo priprave proračuna Evropske unije za obdobje 2028–2035. Če ne bomo ukrepali, bo naslednji proračun zadnji proračun Evropske unije. Tudi če bo ta proračun sprejet, kar je zelo malo verjetno. Tudi če bo sprejet, bo to zadnji sedemletni proračun,« je opozoril Madžar.

Janša in Orban že dolgo zaveznika

Šef SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban ves čas opozarjata na globoko ideološko in politično povezanost. Njuno sodelovanje je zavezništvo, ki ga gradi na konservativnih vrednotah in skupnih pogledih.

Janez Janša in Viktor Orban. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako sta se denimo v februarju 2022 v Lendavi srečala in podpisala sporazum o gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanih območij ob slovensko-madžarski meji, že konec leta 2018, je Orban javno podprl SDS in Janšo, ko je prišel na predvolilni shod v Celje, še prej ga je prvak opozicije obiskal v Budimpešti.