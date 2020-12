Janša v šestih tvitih odkril zakulisno dogajanje

Obrambni minister in predsednik NSije med gostovanjem v Tarči na RTV Slovenija omenil, da je predsednika vladena zadnjem zasedanju vlade prosil, naj se zaradi ohlajanja razgretih (političnih in tudi siceršnjih) razmer v državi. Janša naj bi mu obljubil, da bo poskusil, a da bo težko.Premier in predsednik SDS je kmalu dokazal, da se tvitanju nikakor ne more ali noče odpovedati. Eden njegovih prvih tvitov po tem Toninovem razkritju je bil poziv k spoštovanju ukrepov, danes pa jih je v zelo kratkem času nanizal kar šest. V njih je v besedi in sliki orisal, kako je v četrtek in petek potekalo zaključno pogajanje s Poljsko in Madžarsko, ki sta nasprotovali sprejetju 1800 milijard evrov vrednega svežnja pomoči v času epidemije vsem članicam EU. Pod vodstvom predsedujoče EU Nemčije in kanclerkeje bil na koncu le dosežen dogovor, ki ga je Janša opisal kot tipičen bruseljski kompromis, ki zadovolji obe strani.V nizu tvitov pa je Janša, ki je v Bruslju zastopal tudi hrvaškega kolega(ta v evropsko prestolnico ni odpotoval zaradi okužbe z novim koronavirusom), med drugim razkril, da je bil prisoten v pogovorih, ko so 'likali' še zadnje podrobnosti kompromisa in živahno izmenjavo mnenj. Med drugim je razkril, da si je nizozemski premiersvojo kavo prinesel kar s seboj