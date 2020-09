Janša sporočil: Umrl je slovenski intelektualec

Umrl je, ustanovni član Slovenske demokratske zveze (SDZ), »pogumen slovenski intelektualec v pravem pomenu besede, zagovornik svobode in pravičnosti. Pogrešali ga bomo, njegove misli ostajajo del nas,« je na twitterju sporočil premierKos se je rodil leta 1925 v umetniški družini akademskega kiparja. Sprva je študiral dve leti primerjalno književnost, objavil je 14 novel. Napisal je vrsto romanov in zbirk zgodb, a jih ni objavil, ker bi bilo to v nasprotju z inženirskim poklicem, ki se mu je posvetil. Doktoriral je iz tehniških znanosti (1972) in bil direktor Inštituta, ki ga je ustanovil v koncernu Litostroj, dokler ga niso izključili (1979) kot vodjo »protisamoupravnega delovanja inženirjev«. Leta 1975 je habilitiral za izrednega profesorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, a je bil leta 1980 zaradi »moralnopolitične neprimernosti in protisamoupravnega delovanja« suspendiran.Po oprostitvi od kazenskih obtožb leta 1987 je bil imenovan za profesorja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji SDZ leta 1988 in član njenega Glavnega odbora do razpustitve SDZ. Leta 1991 je prejel državno nagrado za življenjsko delo na področju inovacij. S svojimi kritičnimi prispevki je bil dejaven v slovenskih medijih preko treh desetletij do danes. V svoji stroki je objavil 16 knjig in več kot 1000 člankov doma in v tujini. Leta 2010 je prejel zlati red predsednika države za zasluge za prispevek k gospodarski in kulturni blaginji Slovenije.