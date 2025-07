Janša se ni prvič fotografiral z Velimirjem Bujancem: kdo je ta kontroverzni Hrvat? (FOTO)

Kot smo že poročali, se je koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem Hipodromu udeležil tudi predsednik naše največje opozicijske stranke Janez Janša. Fotografijo z zakoncema Janša je med drugimi na svojem profilu objavil tudi Velimir Bujanec, ki ga na Hrvaškem povezujejo z ustaštvom .

Fotografija je na družbenih omrežjih pri nas sprožila precej kritik. Levica in številne nevladne organizacije so nastop Janše obsodile in ga označile za sramoto za Slovenijo.

Znan po svojih skrajno desnih stališčih in kontroverznih izjavah Velimir Bujanec je hrvaški televizijski voditelj, novinar in politični komentator, znan po svojih skrajno desnih stališčih in kontroverznih izjavah. Rodil se je leta 1974 v Varaždinu. Že v 90. letih je postal znan v javnosti zaradi fotografij iz njegove mladosti, na katerih nosi nacistično uniformo in trak s svastiko. Trdil je, da je šlo zgolj za karnevalsko preobleko, ne za ideološko opredelitev. V javnosti se je nato uveljavil kot voditelj oddaje Bujica, ki jo predvajajo na manjših televizijskih postajah po Hrvaški. Pogosto promovira nacionalistične vsebine, simpatizira s hrvaškimi veterani vojne in nekdanjimi pripadniki ustaškega režima. Bujanec je znan po povezavah s hrvaškimi skrajno desničarskimi krogi, pogosto pa nastopa tudi kot podpornik pevca Marka Perkovića Thompsona. Kritiki ga obtožujejo širjenja sovražnega govora, ksenofobije in zgodovinskega revizionizma. Leta 2014 je bil po priznanju obsojen na zaporno kazen, ker je prostitutki plačal s kokainom, piše Wikipedia, kar pa ni bistveno vplivalo na njegovo priljubljenost med določenim delom konservativne javnosti. Leta 2017 se je poročil s Karolino Šego, zdaj Bujanec. Goste sta zabavala tudi Miroslav Škoro in Thompson, med povabljenimi pa sta bila Zlatko Hasanbegović in Zdravko Mamić, piše Wikipedija. Takrat sta iz Slovenije prišla Roman Leljak in Boštjan M. Turk. Bil je predsednik podmladka strank HDZ in HSP. Udeležil se je hrvaške osamosvojitvene vojne v operacijah Blisk in Nevihta.

Spomnimo, leta 2015 ter leta 2023 je prvak SDS nastopil v Bujančevi oddaji Bujica, kar je bila ena izmed redkih poglobljenih javnih televizijskih debat. V pogovoru sta se med drugim osredotočila na povojne poboje in Hudo jamo.

Janša je kar dvakrat govoril o tem, da naj bi se njegov oče »rešil iz Hude jame«, kar pa je pojasnil kot lapsus – v resnici je mislil na jamo pri Macesnovi gorici v Kočevskem rogu. Kritizirala sta politične razmere v Sloveniji, predvsem »stare sile« komunistične strukture, ki naj bi še vedno vplivale na medije, pravosodje in finance, ne nazadnje pa je beseda nanesla na pevca Thompsona in prepoved njegovega mariborskega koncerta.

Janez Janša se je z Bujancem leta 2015 slikal tudi na komemorativni slovesnosti v Hudi jami.