Janša obiskal Izrael: poglejte si njegov »šepavi« govor v angleščini (VIDEO)

»Danes smo v Dnevniku na TVS1 lahko videli prispevek, v katerem je Janez Janša govoril angleško. Na žalost tudi slišali. Podnapisi so prišli zelo prav. Predvsem za tiste, ki znamo angleško,« je na X objavil politični analitik in direktor agencije Valicon Andraž Zorko.

Predsednik SDS Janez Janša je minuli teden gostoval na mednarodni konferenci o antisemitizmu, ki je potekala v Izraelu. Konferenca je minila v znamenju nesporazumov, saj je zaradi udeležbe več evropskih politikov s skrajne desnice sprožila delitve znotraj judovske skupnosti, je poročala STA. Več udeležencev je zaradi tega udeležbo celo odpovedalo. Po poročanju britanskega BBC jo je zavrnil tudi izraelski predsednik Jicak Herzog, ki je organiziral ločen dogodek z judovskimi voditelji.

Dogodka so se med drugim udeležili izraelski premier Benjamin Netanjahu, Jordan Bardella, vodja francoskega Narodnega zbora, katerega pokojni ustanovitelj Jean Marie le Pen je zanikal holokavst in veljal za antisemita. Konference sta se udeležila tudi predstavnica madžarske stranke Fidesz Kinga Gal in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za katerega je BiH razpisala mednarodno tiralico.

Med govorci je bil tudi Janša, ki je, kot je zapisal na omrežju X, govoril o boju proti antisemitizmu in zavezništvu med radikalnim islamom in skrajno levico v zahodnih družbah.

Kaj vse je v svojem nastopu povedal v angleškem jeziku, si lahko ogledate v posnetku. Med drugim je dejal, da je treba v boju proti antisemitizmu »močno okrepiti tradicionalne in spletne medije«.

Janša je v govoru, ki ga je imel pred zbranimi udeleženci, večkrat pokazal negotovost pri rabi angleščine. Njegovo izgovarjavo so zaznamovali nerodni premori, napačni naglasi, posamezne besede zveze pa so zvenele nerazumljivo.

Nekateri so prepričani, da bi nekdanji predsednik vlade, ki je že mnogokrat sodeloval na velikih mednarodnih srečanjih, moral izkazovati višjo raven znanja svetovnega jezika.

Konferenca v Izraelu je sicer potekala v znamenju izražanja solidarnosti z izraelskim narodom in iskanja rešitev za globalni porast antisemitizma, ki se je po napadu Hamasa oktobra lani ponovno okrepil. Udeleženci so med drugim razpravljali o vlogi izobraževanja, družbenih omrežij in politične retorike pri širjenju ali omejevanju sovražnega govora.