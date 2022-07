Janša dela najboljše kremšnite na Lastovu

Otok Lastovo s pripadajočimi otočki leži slabih sto kilometrov zračne razdalje od Dubrovnika in velja za najjužnejši naseljeni hrvaški otok. Spada med dalmatinske naravne bisere, katerega plaže in skrite zalive tuji turisti najpogosteje odkrivajo po navtični strani ali skozi stezice borovih gozdov. Na voljo je tudi nekaj hribov, ki sežejo malce čez 400 metrov, ter številne stare stavbe in cerkvice po otoku. Vse skupaj spada v naravni park Lastovsko otočje, ki skrbi za »nedotaknjeni biser Jadrana«, kot ga imenujejo.

Otok je ta teden opisal hrvaški pisatelj in publicist Ante Tomić (čigar knjižna dela so prevedena tudi v slovenščino), ki je raziskal najlepše kotičke. Kraj Lastovo opiše kot »krasnega, še posebno ko sonce v zahajanju rumeno obarva hiše«, navdušen je bil tudi nad Pasadurjem in njegovimi naravnimi lepotami. Seveda pa noben pisec ne potuje dolgo s praznim želodcem, zato je opisal tudi otoško gastronomijo, v vrh katere spadajo Janševe kremšnite.

Pasadur velja za enega najlepših kotičkov na Lastovu. FOTO: Saša Burić/Cropix

Dalmatinski otoki imajo raznolike težave, na Lastovu denimo že od samostojne Hrvaške naprej niso imeli slaščičarne. Potem se je v kraj Ubli pred leti preselil, ki je šel po Tomićevem opisu na Hrvaško kot prostovoljec leta 1991, nato pa je tam ostal. Kot vojnemu veteranu in invalidu so mu Hrvati dodelili stanovanje na Lastovu, tam pa je zaživel na polno: celo tako, da so ga domačini sprejeli za svojega ter mu dali vzdevek

»Janša dela odlične sladice, vsake toliko časa pa celo poučuje ženske na Lastovu, kako naj jih delajo,« opisuje Tomić ter nadaljuje, da priskoči na pomoč tudi pri drugih opravilih otočanov, sicer pa tudi sam prideluje paradižnike, krompir in grozdje, iz katerega prideluje svoje vino: »Poznavalci za vino pravijo, da je izvrstno, sam pa ga – zvest svoji abstinentski prisegi – nikoli nisem niti polizal,« pripoveduje pisatelj o Radeju, s katerim sta dolgoletna znanca. »Če se znajdete na Lastovu in si zaželite kremšnite, ga vsekakor poiščite,« konča s priporočilom ter opozorilom, da Radejeva ovčarka Boni precej rada neobrzdano zalaja na ves glas.