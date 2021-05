Janezu Janši pred razpravo vzeli mobilni telefon

Voditelji članic EU, ki se v Bruslju sestajajo na dvodnevnem izrednem zasedanju Evropskega sveta, so morali pred začetkom današnje razprave o Belorusiji in Rusiji oddati svoje prenosne telefone. Gre namreč za bolj občutljivi temi, o katerih so predsedniki držav in vlad unije govorili na delovni večerji, posvečeni zunanjepolitičnim vprašanjem.»Da bi zagotovili zaupnost razprave o Belorusiji in Rusiji, je predsednik Evropskega svetazaprosil, da bi pogovori potekali brez elektronskih naprav,« je ob začetku srečanja na twitterju sporočil Michelov govornikVoditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabe evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, piše v sklepih, ki so jih voditelji sprejeli po razpravi o Belorusiji.Voditelji, med njimi tudi slovenski premier, so obravnavali tudi odnose z Rusijo, ki so zaradi nekaterih spornih potez Moskve že dlje časa napeti.Belorusija se je znašla na dnevnem redu delovne večerje po tistem, ko so beloruske oblasti v nedeljo letalo irske nizkocenovne družbe Ryanair, ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Tam so aretirali beloruskega opozicijskega novinarjain njegovo partnerico. Letalo je nato pot nadaljevalo proti Vilni.