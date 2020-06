Jama v Šrilanki zakladnica orožja

V Šrilanki so loke in puščice uporabljali že pred 48.000 leti, dokazujejo nove najdbe v jami Fa Hien Lena na jugozahodu države. Gre za najstarejšo rabo takšnega orožja zunaj Afrike, kjer so odkrili loke in puščice iz obdobja pred 64.000 leti, poroča portal Science News.



Najdbe kažejo poškodbe na konicah puščic, izdelanih iz živalskih kosti, najverjetneje pa so posledica močnega udarca med lovom, pojasnjujejo strokovnjaki z univerze Griffith v Brisbanu, zanimivo pa je predvsem dejstvo, da so tokratno orožje odkrili na območju tropskega gozda in ne v savani ali drugi bolj odprti pokrajini, kar pojasnjuje, zakaj je bila človeška vrsta tako uspešna pri razvoju. Sposobna je bila namreč prilagajanja razmeram, tem primerno je tudi izdelovala orodje in orožje.



Takratni prebivalci Šrilanke so najverjetneje lovili primate in glodavce pa tudi ribe, katerih ostanke so prav tako odkrili v jami, prav uporaba loka in puščice pa je eden od dokazov, zakaj je bil človek toliko naprednejši od najbližjega sorodnika, neandertalca: sposoben je bil abstraktnega mišljenja, ki mu je omogočalo uporabo dveh predmetov hkrati.



Kot še poroča STA, so v jami Fa Hien Lena odkrili tudi orodje za obdelavo biserov in ribolov, tam so izdelovali blago, verjetno oblačila in mreže, morda celo za zaščito pred piki insektov.