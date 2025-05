Jakuz v bližini knjižnic ne trpijo

Ko pomislimo na slavne japonske jakuze, si pogosto predstavljamo potetovirane moške, ki se zapletajo v krvave pretepe. A v Tokiu so prejšnji teden prijeli štiri moške zaradi precej banalnega zločina – osumljenci, stari med 55 in 77 leti, so se »združili in upravljali pisarno od junija 2024 do februarja 2025 kljub dejstvu, da je območje znotraj 200-metrskega polmera od knjižnice«, so po poročanju CNN sporočili policisti.

Mesto ima v luči prizadevanj za izkoreninjenje organiziranega kriminala namreč stroga pravila glede lokacije pisarn jakuz.

Uradno registrirani

Sindikati, v katerih so združene jakuze, namreč niso nelegalni, mnogo skupin je celo uradno registriranih pri policiji in imajo razvejano prisotnost po vsej državi. Biti član organizacije ni nelegalno, policija pa posreduje samo v primeru, ko ima dokaze o zločinih. Nacionalna policijska agencija (NPA) celo objavlja poslovne naslove nekaterih organizacij jakuz na svoji spletni strani; na primer, glavni sedež enega največjih japonskih klanov Sumijoši-kaj je v prestižni tokijski četrti Akasaka, nedaleč od stavbe parlamenta, poroča CNN.

Najstarejši med prijetimi, 77-letnik, je bil član organizacije, povezane prav s tem kriminalnim sindikatom. Jakuze, znane tudi kot borjokudan, slovijo po svojih strogih hierarhijah in kodeksih časti, ukvarjajo pa se z izsiljevanjem, pranjem denarja, mamili in trgovanjem z ljudmi. V zlatih časih v 60. letih prejšnjega stoletja so delovale tudi mednarodno in imele več kot 184.000 članov, navaja NPA.

A v zadnjih desetletjih se je njihovo število močno zmanjšalo zaradi policijskih ukrepov za omejevanje njihove dejavnosti. Čeprav je članstvo jakuz v sindikatih še vedno legalno, jim številne omejitve močno otežujejo preživetje – prepovedano je namreč novačenje članov, plačevanje zanje ali deljenje dobičkov z njimi. Celo skleniti naročniško pogodbo za mobilni telefon ali najeti stanovanje je postalo skoraj nemogoče. Leta 2024 je število članov organiziranih kriminalnih združb prvič padlo pod 20.000, na rekordno nizko raven 18.800 članov, kažejo podatki policije.

V Tokiu pa jakuze torej ne smejo imeti pisarn v krogu 200 metrov od šol, centrov za otroke, skupnostnih dvoran, muzejev, centrov za pogojne kazni, družinskih sodišč – in knjižnic. Podjetjem je tudi prepovedano zaposlovati jakuze kot varnostnike. Posledica so vse manjše skupine jakuz, ki danes večinoma polnijo naslove zaradi razpustitev, prehodov v zakonito življenje ali obljub, da se bodo zgledno obnašali.