V Dubrovnik je priplula ena najlepših in najdražjih jaht na svetu. To je prva karbonska jahta na svetu, Khalilah,ko so jo zgradili leta 2015 v v ameriški ladjedelnici Palmer Johnson, poročajo hrvaški mediji.







Khalilah je v lasti Rusa Alexeija Glubovicha, nekdanjega prvega moža ruske naftne družbe Yukos, še bolj verjetno pa od njegove bivše soproge Olge Mirimskaye.

Tedenski najem od 235 tisoč evrov naprej

Luksuzna jahta je dolga 48 metrov, še posebej je znana po svoji zlati barvi. Na njej je lahko do 11 gostov in 9 članov posadke. Cena jahte pa okrog 28 in pol milijona evrov, tedenski najem pa vas bo stal okrog 235 tisoč evrov.