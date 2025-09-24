Izžreban rekordni Eurojackpot, nekdo je bogatejši za 120 milijonov!

Torek, 23. september, je bil izredno srečen dan za kar dva državljana Nemčije, ki sta izbrala pravilnih sedem števil v igri na srečo Eurojackpot. Enemu od njiju je kombinacija v 77. krogu prinesla neverjetnih 120 milijonov evrov, saj je pravilno prečrtal vseh sedem številk (7, 18, 31, 32, 33 in 10, 11), drugi je izbral le eno napačno ter tako postal bogatejši za dobrih 21 milijonov evrov.

Nekaj dobitkov, precej manjših, a ne zanemarljivih, je romalo tudi v Slovenijo. Kar 13 srečnežev, ki so pravilno izbrali kombinacijo 4 + 1, si je priigralo slabih 400 evrov, 23 tistih, ki so na listkih prečrtali pravilno kombinacijo 3 + 2 pa 200.

V naslednjem krogu, žrebanje bo v petek, bo tako nagradni sklad ponovno precej nižji od torkovega, in bo znašal deset milijonov evrov.