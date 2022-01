Izžreban je Eurojackpot: preverite številke

Kot sporoča Loterija Slovenije, so bile v 3. krogu Eurojackpota izžrebane številke 2, 5, 9, 29, 32 ter dodatni 2 in 4, ki so srečnežema iz Nemčije in Litve prinesle 24.000.400,10 evra.

Prav tako je bilo izžrebanih sedem dobitkov 5 + 1 v vrednosti 334.853,10 evra ter sedem dobitkov 5 + 0 v vrednosti 118.183,40 evra. V Sloveniji sta bila tokrat dva dobitka 4 + 2 v vrednosti 4.115,80 evra.

Naslednje žrebanje bo v petek, 28. januarja, predvideni nagradni sklad pa je 10 milijonov evrov.