Izumirajoča vrsta: v Evropi se je skotil prvi plešoči lemur (FOTO)

Britanski okraj Cheshire slovi po siru, soli in svili pa tudi po nekaterih znanih osebnostih, ki so se tam rodile, denimo igralcu Danielu Craigu. Pred kratkim pa ga je na svetovni zemljevid postavil prav poseben dogodek v živalskem vrtu v mestu Chester.

Tja so maja 2021 preselili parček polopic ogrožene vrste coquerelove sifake (Propithecus coquereli), živali, ki jih nekateri zaradi značilnega poskakovanja vstran imenujejo tudi plešoči lemurji. Beatrice in Elliot sta v Združeno kraljestvo prispela iz ameriške zvezne države Severna Karolina.

Očitno je paru selitev z Madagaskarja na angleško podeželje dobro dela: po letu in sedmih mesecih je namreč na svet že privekal potomec. Mali plešoči naslednik se je skotil 19. decembra, za zdaj pa se še ne ve, ali gre za samčka ali samičko – spol se pri coquerelovih sifakah namreč pokaže šele približno šest mesecev po skotitvi, ko se mladiček loči od mame. Do zdaj potomcev ni dobil še noben par plešočih lemurjev iz kakega evropskega živalskega vrta.

7 jih trenutno živi v Evropi.

»Res je vznemirljivo biti prva ekipa naravovarstvenikov v Evropi, ki je uspešno vzgojila tega nenavadnega in ekstremno redkega primata,« je ponosen oskrbnik za sesalce v živalskem vrtu Mark Brayshaw. »Za zdaj je še prezgodaj kar koli govoriti, lahko pa rečemo, da se mama in mladič počutita odlično. Beatrice redno hrani novorojenčka in ga varno prenaša naokrog v svojem kožuhu, medtem ko skače z drevesa na drevo. Čez nekaj tednov se bo mladič namesto v naročju nosil le še na hrbtu, nato pa se bo okoli šestega meseca starosti začel gibati po drevesu sam,« je še sporočil Brayshaw.

Beatrice redno hrani novorojenčka in ga varno prenaša naokrog v svojem kožuhu.

V naravi coquerelove sifake zrastejo do 46 cm, tehtajo pa od 3 do 6 kilogramov. V naravi ti rastlinojedci živijo le na Madagaskarju. Večino časa preživijo na drevesu, z veje na vejo lahko skočijo tudi devet metrov daleč, na trdna tla pa pridejo odplesat svoj značilni ples, po katerem so dobili ime. Kot je značilno za lemurje, se na tleh gibljejo po dveh tacah, saj so sprednje prekratke, da bi hodili po štirih. Zaradi izsekavanja gozdov imajo v naravi vedno manj prostora za preživetje. V zadnjih 30 letih je vrsta utrpela 80-odstotni upad. V Evropi v živalskih vrtovih (brez trojice iz Chesterja) trenutno živi sedem coquerelovih sifak.