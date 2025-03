Izredno stanje v srbskem parlamentu: poslanka Jasmina se bori za življenje (VIDEO)

V srbskem parlamentu vlada izredno stanje. Tamkajšnji opozicijski poslanci so v plenarni dvorani odvrgli dimne bombe, s čimer so izrazili nasprotovanje vladni politiki in podporo študentom, ki že več mesecev protestirajo. Dogodek je bil posnet v neposrednem prenosu na nacionalni televiziji. Sejo je zaznamoval kaos v dvorani, pri čemer so nekateri srbski mediji poročali tudi o pretepih med poslanci.

Opozicijski poslanci so razvili transparent z napisom »Srbija vstaja, da režim pade« ter vihteli srbsko zastavo. Parlamentarna dvorana je bila polna dima, med incidentom pa so po prostoru letela tudi jajca. Vse se je začelo, ko so opozicijski poslanci razgrnili transparent, nakar so jih poslanci vladajoče večine izzvali s vzkliki »Ustaši!« in prav tako mahali srbskimi zastavami. Sledilo je medsebojno obmetavanje s plastenkami vode, pri čemer je bila ena poslanka zadeta v glavo, poroča Index.

»Zmagala bosta delo in borba. Dobro je, da ste pokazali svoj pravi obraz. Na oblast želite priti s solzivcem,« je dejala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Dodala je, da so poslanko Srbske napredne stranke (SNS) Jasmino Obradović zadeli v glavo in hudo poškodovali, zato so jo morali odpeljati reševalnim vozilom. Predsednica je dejala še, da je med izgredom postalo slabo tudi poslanki Sonji Ilić, ki je v osmem mesecu nosečnosti. Zdravniki naj bi se borili za življenje njenega dojenčka.

»Jajca bi raje podarili kakšni družini, namesto da jih mečete v nemoči in bahavosti,« je dodala. Trdi, da je poslanka Jasmina Obradović doživela možgansko kap in da je njeno življenje ogroženo, saj so nanjo vrgli šok bombo.