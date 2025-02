Izredne razmere: izpad elektrike na območju, kjer živi 90 odstotkov državljanov

V Čilu so v torek zvečer razglasili izredne razmere s policijsko uro, potem ko je po večini države prišlo do izpada elektrike. Izpad je prizadel območje, na katerem živi več kot 90 odstotkov od 20 milijonov prebivalcev države. Po navedbah oblasti so danes že obnovili oskrbo z elektriko za večino gospodinjstev v državi.

»To je nezaslišano! Podjetja, ki ne opravljajo svojega dela, ne morejo tako vplivati na vsakdanje življenje milijonov Čilencev,« je dejal predsednik države Gabriel Boric in za izpad elektrike okrivil zasebna podjetja, ki upravljajo z električnim omrežjem.

Notranja ministrica Caroline Toha je med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj po krajevnem času razglasila policijsko uro. Kot je dejala, je policijska ura del izrednih razmer, ki jih je razglasil predsednik Boric. Prav tako je kot razlog za izpad elektrike izključila sabotažo in dodala, da gre najverjetneje za napako v sistemu.

Ohromljen promet po državi

Izpadi elektrike so se začeli vrstiti v torek popoldne po krajevnem času. Prizadeli so na milijone gospodinjstev in ohromili promet v državi. V prestolnici Santiago so denimo morali s podzemne železnice evakuirati več tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po skoraj popolnem izpadu so oblasti danes sporočile, da je bila ponovno vzpostavljena oskrbo z električno energijo v 90 odstotkih domov v državi.

Čile naj bi imel enega najboljših sistemov oskrbe z elektriko v Južni Ameriki in zadnjih 15 let ni doživel večjega izpada. Nazadnje je brez elektrike ostalo več sto tisoč ljudi leta 2010 po okvari elektrarne na jugu države.